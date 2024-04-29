Sosyal medya platformu Threads ne zaman açılacak? Threads Türkiye’de kapatıldı mı (29 Nisan), neden kapatıldı?

THREADS HESAPLARI SİLİNECEK Mİ, NE OLACAK?

Threads kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Ancak bu geri dönüş için bir tarih paylaşılmış değil. Ek olarak profillerini donduran kullanıcılar diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.