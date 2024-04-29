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Sosyal medya platformu Threads ne zaman açılacak? Threads Türkiye’de kapatıldı mı (29 Nisan), neden kapatıldı?

Güncelleme Tarihi:

#Threads Kapandı Mı#Threads Neden Kapandı#Threads Ne Zaman Açılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 17:33

Threads platformu resmen kapandı. Meta çatısı altında faaliyet gösteren Threads sosyal medya platformuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir duyuru yapılmıştı. Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ay Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı aldığını duyurmuştu. Platformun 29 Nisan’dan itibaren Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi. Peki, Threads Türkiye’de kapatıldı mı, neden kapatıldı? Threads açılacak mı? İşte merak edilenler...

1/4Sosyal medya platformu Threads ne zaman açılacak Threads Türkiye’de kapatıldı mı (29 Nisan), neden kapatıldı

Sosyal medya platformu Threads için beklenen gün geldi. Geçtiğimiz haftalarda Rekabet Kurumu’nun Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı aldığı duyurulmuştu. 29 Nisan Pazartesi günü itibarıyla beklenen karar uygulamaya geçirildi. Threads kapandı mı?

2/4THREADS KAPANDI MI, NEDEN KAPATILDI, NE ZAMAN AÇILACAK

THREADS KAPANDI MI, NEDEN KAPATILDI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Meta, Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’in Türkiye’de geçici olarak kapatılacağı duyurulmuştu. Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Threads bugün itibarıyla Türkiye’de resmen kullanıma kapatıldı.  Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ay Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı aldığını duyurmuştu.

Platformun Türkiye faaliyetlerine yeniden ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.

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3/4THREADS HESAPLARI SİLİNECEK Mİ, NE OLACAK

THREADS HESAPLARI SİLİNECEK Mİ, NE OLACAK?

Threads kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Ancak bu geri dönüş için bir tarih paylaşılmış değil. Ek olarak profillerini donduran kullanıcılar diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.

4/4Sosyal medya platformu Threads ne zaman açılacak Threads Türkiye’de kapatıldı mı (29 Nisan), neden kapatıldı
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