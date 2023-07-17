Deprem bölgesi ek MTV ödeyecek mi? İşte, depremzedeler için MTV ödeme bilgileri

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Deprem bölgesindeki araçlar için ek MTV ödemesi yapılıp yapılmayacağı bir süredir gündem konuları arasında yer alıyordu. Bu yıl deprem dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere 2 kez ödenecek olan MTV için karar, torba yasada oylanarak yasalaştı. Buna göre ek MTV zammı için şartlar da belirlenmiş oldu. Peki, deprem bölgesi ek MTV ödeyecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

EK MTV ÖDEME PLANI NETLİK KAZANDI

Ek MTV, 2023 için uygulanan MTV kadar olacak. Ek MTV’nin ilk taksiti, ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti de kasım sonuna kadar ödenecek.

Örnek olarak; 1-3 yaş arası motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki ilk taksiti için bin 846, temmuz taksiti için bin 846 lira ödeyen vatandaş, ağustos ve kasım aylarında da aynı miktarı ödeyecek. Bu araç için 2023’te toplam 7 bin 384 lira vergi alınacak.

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Vatandaşlar ve şirketler, 31 Aralık 2023’e kadar satın alacakları taşıtların ek MTV’sini ise peşin ödeyecek. Bu kalemden bütçeye 30 milyar lira civarında ek gelir bekleniyor.

6 ŞUBAT'TA DEPREM BÖLGESİNDE KAYITLI OLAN ARAÇLAR EK MTV'DEN MUAF

Deprem bölgesinde deprem tarihinde kayıtlı taşıtların sahipleri ile deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahipleri ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden kişiler ek MTV ödemeyecek.



Mevcut mevzuatta MTV’den muaf olan mükelleflerden ek MTV de alınmayacak.