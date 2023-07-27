Bursluluk sınavı ne zaman başlıyor? 2023 bursluluk sınav tarihi

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Milli Eğitim Bakanlığı, 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. e-Devlet üzerinden sorgulanan PYBS paraları öğrencilere destek oluyor. 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları, 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise gözler bursluluk sınav tarihlerine çevrildi. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2023 bursluluk sınav tarihi

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2023?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.



Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.MEB.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILIYOR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.



Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak.