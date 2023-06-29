AÖF yaz okulu sınavları online mı? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu programı

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AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Haziran ayı sona ererken öğrenciler güncel sınav tarihlerini araştırıyor. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. ders seçimi ve kayıt bedelini ödeyen adaylar yaz okulu sınavlarına giriş yapacak. Yaz okulunda adaylar en fazla beş dersten sınava katılabilecek. AÖF yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacak. Belirlenen süre içerisinde yaz okulu ücretini ödemeyen adaylar, yaz okulu hakkını kaybedecektir. AÖF kayıt ücreti kredi kartı, banka kartı, atm ve mobil bankacılık ile yatırılabilir. AÖF sınav hazırlıklarına başlayan öğrenciler, sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırıyor. AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos’ta düzenlenecek. Peki AÖF yaz okulu sınavları online mı? İşte, detaylar…

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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI 19 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos’ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavları not ortalamasının %100’ünü oluşturacak. Yaz okulunda ders geçme notu, bahar ve güz döneminde olduğu gibi 35 olacak.

KAYIT YAPTIRMAYANLAR SINAVA GİREMEYECEK!

Açıköğretim Fakültesi’nde yaz okulu kayıt takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı. AÖF kayıtları iki aşamadan oluşacak. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr öğrenci otomasyonundan yapılacak.

2022-2023 Yaz okulu kayıt ücretleri 7 Temmuz saat 22.30’a kadar yatırılabilecek. Yaz okulu ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, ATM ve mobil bankacılık ödeme yöntemiyle yapılabilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Anadolu Üniversitesinden henüz sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Son olarak Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası bahar yarıyılı ara sınav ve dönem sonu (final) sınavları online yapılmıştı. AÖF yaz okulu sınavlarının çevrimiçi olarak internet üzerinden yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.