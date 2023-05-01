7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

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Emekli maaşları için açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7500 TL üzerinde maaş alanlar için şu ifadelerde bulundu;

"En düşük emekli maaşını 7500 liraya bayram ikramiyelerini 2 bin lira yaptık. Ayrıca diğer emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek hazırlıkları yapması noktasında Çalışma Bakanlığı'mızı ve Maliye Bakanlığı'mızı talimatlandırdık. Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı sevindirecek güzel haberi milletimizle paylaşacağız.

BAKAN NEBATİ: EMEKLİYE REFAH PAYI ÇALIŞMASI YAPIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) sanayicilerle bir araya geldi. Burada emeklilere de değinen Nebati, "EYT taleplerini karşıladık, en düşük Emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz." dedi.