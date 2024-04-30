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30 Nisan Salı hava durumu | Kent sakinleri dikkat: Bugün İstanbul’da ve Ankara’da yağmur var mı? Meteoroloji’den sağanak uyarısı!

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#30 Nisan Hava Durumu#Bugün Yağmur Var Mı#Bugün Yağmur Yağacak Mı
30 Nisan Salı hava durumu | Kent sakinleri dikkat: Bugün İstanbul’da ve Ankara’da yağmur var mı Meteoroloji’den sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 08:01

Türkiye, son günlerde yağışlı havaların etkisi altına girdi. Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken zaman zaman bazı bölgelerde sağanak ve dolu etkili oluyor. Bugün İstanbul’da yağmur var mı? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu tahminine göre; yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji 13 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki, 30 Nisan Ankara’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Nisan 2024 hava durumu raporları!

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30 Nisan hava durumu raporları yayınlandı. Türkiye genelinde son günlerde yağışlı havalar etkili oluyor. Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu tahminine göre; yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Dün gece saatlerinde Ankara’da etkili olan sağanak yağış trafikte olumsuz durumların yaşanmasına sebep oldu. Peki, Bugün İstanbul’da ve Ankara’da yağmur yağacak mı? İşte son raporlar...

BUGÜN (30 NİSAN) İSTANBUL’DA VE ANKARA’DA YAĞMUR VAR MI?

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir merkez hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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#30 Nisan Hava Durumu#Bugün Yağmur Var Mı#Bugün Yağmur Yağacak Mı

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