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Almeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 36. hafta Almeria Barcelona maçı canlı yayın bilgisi

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Almeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İspanya La Liga 36. hafta Almeria Barcelona maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 14:24

İspanya La Liga 36. hafta mücadeleleri devam ediyor. La Liga'da şampiyonluk umudunu kaybeden BArcelona ile Almeria karşı karşıya gelecek. Almeria Barcelona maçı yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Almeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 36. hafta Almeria Barcelona maçı canlı yayın bilgisi

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İspanya La Lig’da şampiyonluğu kaybeden Barcelona, ikincilik mücadelesine devam ederken 36. hafta mücadelesinde lig sonuncusu Almeria’ya konuk olacak. Barcelona ligde geride kalan son 5 maçında 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı. Almeria ise son 5 maçından sadece tek galibiyet çıkarabildi. Peki, Almeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 36. hafta Almeria Barcelona maçı detayları...

ALMERIA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta karşılaşmalarından Almeria - Barcelona maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

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#La Liga#Almeria Barcelona Maçı#Almeria Barcelona Maçı Canlı

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