Almeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 36. hafta Almeria Barcelona maçı canlı yayın bilgisi

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İspanya La Lig’da şampiyonluğu kaybeden Barcelona, ikincilik mücadelesine devam ederken 36. hafta mücadelesinde lig sonuncusu Almeria’ya konuk olacak. Barcelona ligde geride kalan son 5 maçında 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı. Almeria ise son 5 maçından sadece tek galibiyet çıkarabildi. Peki, Almeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 36. hafta Almeria Barcelona maçı detayları...

ALMERIA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta karşılaşmalarından Almeria - Barcelona maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.