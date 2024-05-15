×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga 36. hafta Real Sociedad Valencia maçı hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#La Liga#Real Sociedad - Valencia Maçı#Real Sociedad - Valencia Maçı Ne Zaman
Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta İspanya La Liga 36. hafta Real Sociedad Valencia maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 14:37

İspanya La Liga 36. hafta mücadeleleri Real Sociedad - Valencia maçı ile devam ediyor. Real Sociedad Valencia maçı canlı yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga 36. hafta Real Sociedad Valencia maçı hangi kanalda? İşte, canlı yayın bilgisi

Haberin Devamı

İspanya La Lig’da heyecan devam ediyor. Yarın oynanacak müsabakalar arasında Real Sociedad Valencia maçı da yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? İspanya La Liga 36. hafta Real Sociedad Valencia maçı canlı yayın detayları...

REAL SOCIEDAD - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

La Liga 36. hafta Real Sociedad - Valencia maçı 16 Mayıs Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta naklen yayınlanacak.

Gözden KaçmasınAlmeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İspanya La Liga 36. hafta Almeria Barcelona maçı canlı yayın bilgisiAlmeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 36. hafta Almeria Barcelona maçı canlı yayın bilgisiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#La Liga#Real Sociedad - Valencia Maçı#Real Sociedad - Valencia Maçı Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!