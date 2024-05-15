Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga 36. hafta Real Sociedad Valencia maçı hangi kanalda?

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İspanya La Lig’da heyecan devam ediyor. Yarın oynanacak müsabakalar arasında Real Sociedad Valencia maçı da yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? İspanya La Liga 36. hafta Real Sociedad Valencia maçı canlı yayın detayları...

REAL SOCIEDAD - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

La Liga 36. hafta Real Sociedad - Valencia maçı 16 Mayıs Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta naklen yayınlanacak.