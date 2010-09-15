Ay Burcuâ€™nuz nerede?

Ä°ÅŸte burada tutulumlar Ã§ok Ã¶nemlidir, GÃ¼neÅŸ, Ay ve diÄŸer gezegenler Pekkanâ€™Ä±n doÄŸum burcunda aynÄ± derecede bir tutulum yaÅŸadÄ±klarÄ± anlarda yaÅŸamÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir olay olacak ve simgesel koÅŸullara uygun deÄŸiÅŸimler oluÅŸacaktÄ±r. Yani GÃ¼neÅŸ-Ay kavuÅŸumlarÄ±, dolunaylar ve tutulumlar gezegenlerin doÄŸum anÄ±nda bulunduklarÄ± yerlere rasladÄ±klarÄ± dÃ¶nemlerde deÄŸiÅŸiklikler yaÅŸanacaktÄ±r. Ä°statistik Ã§alÄ±ÅŸmalar gÃ¶stermektedir ki, ilk dÃ¶rdÃ¼n sÄ±rasÄ±nda doÄŸan insanlarla, son dÃ¶rdÃ¼n sÄ±rasÄ±nda doÄŸan insanlar farklÄ±dÄ±rlar. Son dÃ¶rdÃ¼nde yani Ay kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼rken doÄŸanlar, daha iÃ§e dÃ¶nÃ¼k insanlardÄ±rlar. Daha dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k insanlar ise Ã§oÄŸunlukla kavuÅŸum sonrasÄ±nda yani Ay bÃ¼yÃ¼rken doÄŸmuÅŸturlar.

Astrolojik dÃ¼ÅŸÃ¼nceye gÃ¶re, Ay kiÅŸiliÄŸi, GÃ¼neÅŸ ise karakteri yÃ¶netir. YÃ¼kselen burÃ§ ise fiziksel Ã¶zelliklerimizi yani, konuÅŸmayÄ±, hareketleri ve tavÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¶nlendirir. DoÄŸum anÄ±nda eÄŸer Ay horoskobumuzun tepe noktasÄ±na, GÃ¼neÅŸâ€™den daha yakÄ±nsa kiÅŸiliÄŸimiz, potansiyel davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve yeteneÄŸimizin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ecektir. Yani potansiyel anlamda sanatÃ§Ä± olma yeteneÄŸimiz varsa, kiÅŸiliÄŸimiz ve elbette ki davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z veya iliÅŸki kurma ÅŸeklimiz bu yeteneÄŸi geliÅŸtirecek veya yok edecektir.

KÄ±sacasÄ± GÃ¼neÅŸ ve Ay konumlarÄ± Ã¶nemlidir, bu nedenle ciddiyetle yorumlanmalarÄ± gerekir ve Ã§oÄŸu zaman doÄŸum horoskoplarÄ±mÄ±zda yani yÄ±ldÄ±z haritalarÄ±mÄ±zda diÄŸer tÃ¼m yorumlardan daha fazla etki yaratÄ±rlar. Sizlere bugÃ¼n birkaÃ§ cÃ¼mle ile Ay ve burÃ§ iliÅŸkilerini veriyorum ama eÄŸer Ayâ€™Ä±n doÄŸum haritanÄ±zÄ±n neresinde olduÄŸunu bilmiyorsanÄ±z, bu bilgiyi internetteki herhangi bir astroloji sitesinden doÄŸum bilgilerinizi girerek Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

AY BURÃ‡LARDAÂ Â Â Â

AY KOÃ‡â€™DAÂ Â



DuygularÄ±nÄ±z fiziksel deneyimler gerektirir. Fiziksel amaÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n hemen yerine gelmesini istersiniz. Ä°htiraslÄ±, enerjik ve maceraperestsiniz. Uzun vadeli herÅŸey sizi sÄ±kar. SabÄ±rsÄ±z ve tez canlÄ±sÄ±nÄ±z, Ã§abuk sinirlenirsiniz. Otorite sizi rahatsÄ±z eder. Cesur ve gÃ¼venilirsiniz. Fikirleriniz parlaktÄ±r.



AY BOÄžAâ€™DA



Tutucusunuz, fizik yapÄ±nÄ±z gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r, refah ve konfor ister, sosyal statÃ¼ ve varlÄ±k ararsÄ±nÄ±z. SoÄŸukkanlÄ±sÄ±nÄ±z ama kin tutarsÄ±nÄ±z. Kendi kendinize yetersiniz. SÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmayanlardan ve tutarlÄ± olmayanlardan nefret edersiniz. KÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larÄ± kabullenmeyi sevmezsiniz.



AY Ä°KÄ°ZLERâ€™DE



KonuÅŸkansÄ±nÄ±z, zekanÄ±z esnektir ve meraklÄ±sÄ±nÄ±z. TeÅŸvik istersiniz. DetaylarÄ± gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±yorsunuz. SÄ±r saklarsÄ±nÄ±z, yanlÄ±zlÄ±ÄŸÄ± seversiniz. Sinir sisteminiz hassastÄ±r. Ani kararlar verirsiniz. Ã‡evresel tÃ¼m deÄŸiÅŸimleri sÄ±k istersiniz..



AY YENGEÃ‡â€™DE



Sezgileriniz gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. YaratÄ±cÄ±sÄ±nÄ±z. Sahip Ã§Ä±kÄ±cÄ± ama utangaÃ§sÄ±nÄ±z. Misafirseversiniz. Bir konuyu Ã¼stlenmek istemezsiniz. Aile baÄŸlarÄ±nÄ±z kuvvetlidir. Beslenmek sizin iÃ§in duygusa bir tatmindir. Ev hayatÄ±nÄ± seversiniz. Bazen abartÄ±rsÄ±nÄ±z.



AY ASLANâ€™DA



YÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ama ihtiraslÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°natÃ§Ä± ve dikkafalÄ± bir idealistsiniz. Sahip Ã§Ä±kÄ±cÄ± deÄŸilsiniz ama kÄ±skanÃ§sÄ±nÄ±z. YÃ¶netmek istersiniz. Sanatsal becerileriniz vardÄ±r. Ã–vÃ¼nmekten hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z. Ä°stekleriniz Ã§abuk karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r. Ekonomi ve finans konularÄ± size gÃ¶redir.



AY BAÅžAKâ€™DA



Romantizm sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸey merhamet ve ihtirastÄ±r. Ä±m vardÄ±r. AlaycÄ± olabilirsiniz. Ciddisiniz fakat bazen gerÃ§eklerden uzaklaÅŸÄ±yorsunuz. SÃ¶mÃ¼rÃ¼den hoÅŸlanmazsÄ±nÄ±z. EntellektÃ¼elsiniz ve idealleri savunursunuz. Titiz sayÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve hislerinizi aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylersiniz.



AY TERAZÄ°â€™DE



YanlÄ±z yaÅŸamak siz gÃ¶re deÄŸildir. Yeterince romantiksiniz. Ekip Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na uygunsunuz. Sevilmek istersiniz. Planlamalarda baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z ve estetik zevklerinizÂ vardÄ±r. Ä°yi giyinmeyi sever, hukuk ve sanattan hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z.



AY AKREPâ€™DE



SeksÃ¼elsiniz. Ruhsal deÄŸiÅŸimleriniz sÄ±ktÄ±r. ZorluklarÄ± aÅŸma gÃ¼cÃ¼nÃ¼z vardÄ±r. SÄ±r saklar ve baÅŸkalarÄ± hakkÄ±nda bilgi almayÄ± seversiniz. KavgacÄ± olabilirsiniz ve kesin alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±z vardÄ±r. Ã–te dÃ¼nya yerine, yaÅŸamsal zevkler sizi ilgilendirir. Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼leriniz gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r.Â



AY YAYâ€™DA



Ä°dealist ve romantiksiniz. Risk alÄ±rsÄ±nÄ±z. DÃ¼rÃ¼stsÃ¼nÃ¼z ama samimi olmaya eÄŸiliminiz vardÄ±r. Bazen sabÄ±rsÄ±z ve kararsÄ±zsÄ±nÄ±z. Rol yapmaya yeteneklisiniz. Sizden gÃ¼Ã§lÃ¼lerden etkilenirsiniz. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ararsÄ±nÄ±z. Sevgili olmaktan Ã§ok iyi arkadaÅŸ olursunuz. Bilgi ve zekaya saygÄ±nÄ±z vardÄ±r.Â



AY OÄžLAKâ€™DA



Pratik ve gelenekÃ§isiniz. Sizinle aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte olmayanlarla iliÅŸki kurmakta zorlanÄ±rsÄ±nÄ±z. Hep endiÅŸelisiniz. Ä°liÅŸkilerde nerede duracaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilmelisiniz. â€¢ HÄ±rslÄ±sÄ±nÄ±z. KarÅŸÄ± cinsle (Ã¶zellikle kadÄ±nlarla) iliÅŸkilerde Ã§oÄŸu zaman sorunlarla uÄŸraÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z. Maddeci olabilirsiniz.Â



AY KOVAâ€™DA



Duygusal olarak tarafsÄ±z ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼sÃ¼nÃ¼z. Bazen huysuzsunuz. Ä°yimser ve sosyalsiniz. Ã‡ok arkadaÅŸÄ±nÄ±z vardÄ±r. Ä°yi bir yÃ¶netici olabilirsiniz. Krizleri yatÄ±ÅŸtÄ±rmaÂ yeteneÄŸiniz vardÄ±r ve dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼ksÃ¼nÃ¼z. Bazen kÄ±skanÃ§sÄ±nÄ±z. Rutin ve sÄ±radan iÅŸlerden Ã§abuk sÄ±kÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z..



AY BALIKâ€™DA



DuygusalsÄ±nÄ±z. Kuvvetli bir hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z vardÄ±r. Romantik ve idealistsiniz. Duygusal olarak baÄŸÄ±msÄ±zsÄ±nÄ±z ama Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k arayanlarla iyi iliÅŸkiler kurmanÄ±z zordur. BaÅŸkalarÄ± sizi kolay incitebilir. Bazen utangaÃ§ ama heyecanlÄ±sÄ±nÄ±z. KuramcÄ±, sanatÃ§Ä± ve ruhsalsÄ±nÄ±z.



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