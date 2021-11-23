‘Zorunlu aşı’ tartışmaları Almanya’yı böldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Tacizle suçlanan ünlü oyuncuya şok... Rekor cezaTacizle suçlanan ünlü oyuncuya şok... Rekor ceza!#Kevin Spacey
Çocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskliÇocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskli?#KURŞUN ZEHİRLENMESİ
Adliye önünde zafer pozu vermişlerdi Tekrar yargılanıyorlarAdliye önünde zafer pozu vermişlerdi! Tekrar yargılanıyorlar#ZONGULDAK
Otomobili bu hâle getirdi Sebebini kimse anlayamadıOtomobili bu hâle getirdi! Sebebini kimse anlayamadı#Boya Sökücü
İkinci elde fiyatlar uçuşa geçti Sıfırı 241 bin ikinci eli 357 bin liraİkinci elde fiyatlar uçuşa geçti! Sıfırı 241 bin ikinci eli 357 bin lira#İkinci El
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Tanışma hikayelerini ilk kez anlattı Sarışın kız beni bulTanışma hikayelerini ilk kez anlattı! 'Sarışın kız beni bul'#Yasemin Şefkatli
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Zorunlu aşı’ tartışmaları Almanya’yı böldü

#Almanya#Zorunlu Aşı#AVRUPADAN HABERLER
‘Zorunlu aşı’ tartışmaları Almanya’yı böldü

Vakaların hızla arttığı Almanya’da ‘aşı zorunluluğu’ tartışmaları siyaseti ikiye böldü. Bazı eyalet başbakanları aşının zorunlu olmasını isterken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da bazı eyalet başbakanları da buna karşı çıkıyor.

Haberin Devamı

DÖRDÜNCÜ dalganın vurduğu Almanya’da aşı zorunluluğuna yönelik talepler giderek artmaya başladı. Baden-Württemberg, Bavyera ve Hessen eyaletlerinin başbakanları, aşı zorunluluğundan yana görüş belirtti. Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann ile Bavyera Başbakanı Markus Söder, FAZ gazetesinde yayınlanan ve ortaklaşa kaleme aldıkları makalede “Kapsamlı aşı arzına ve kampanyasına rağmen bugün Almanya’da halkın yüzde 70’inden azı tam aşılı. Bu, yüksek bulaşıcı Delta varyantı karşısında pandeminin kontrol altına alınması için çok az. Zorunlu aşılama, sivil özgürlüklerin ihlali değildir. Aksine, özgürlüğümüzü yeniden kazanmamız için ön koşuldur” diye yazdı. ZDF’e Kretschmann, aşı zorunluluğunun anayasaya aykırı olmadığını belirtirken, geçmiş dönemde Almanya’da kızamığa karşı aşı zorunluğunun getirildiğini hatırlattı.

‘Zorunlu aşı’ tartışmaları Almanya’yı böldü
Bavyera Başbakanı Markus Söder

Hessen Başbakanı Volker Bouiffier, Schleswig-Holstein Başbakanı Daniel Günther, Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff da aşı zorunluğuna destek verdi. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, konunun iyice incelenmesi gerektiğini açıklarken, Bremen Başbakanı Andreas Bovenschulte ise aşı zorunluluğu konusunda geç kalındığını söyledi. Saarland Başbakanı Tobias Hans ile Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn aşı zorunluğuna karşı çıktı. Aynı şekilde SPD ve Yeşiller’le koalisyon görüşmeleri yürüten FDP Meclis Grup Başkan yardımcısı Michael Theurer de aşı zorunluluğuna karşı olanlardan.

‘Zorunlu aşı’ tartışmaları Almanya’yı böldü
Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann

Haberin Devamı

‘Zorunlu aşı’ tartışmaları Almanya’yı böldü
Sağlık Bakanı Jens Spahn

HUKUKÇULARDAN DESTEK
Avusturya’daki gibi koronavirüs aşı zorunluluğunun Almanya’da olup olmayacağıyla ilgili görüş belirten hukukçular da böyle bir uygulamanın anayasayla ters düşmeyeceğini açıkladı. Almanya’nın tanınan ceza hukukçularından Prof. Ulrich Battis, “Diğer insanların hayatlarını korumak için böyle bir genel zorunlu aşılamanın haklılığı var” dedi. Humboldt Üniversitesi hukuk profesörlerinden olan Battis, Alman Anayasası’nın 2’nci maddesinin insanların yaşamını koruma altına aldığını belirtti. Prof. Thorste Lehr, gelecek yıl bahar aylarından itibaren aşı zorunluluğunun kaçınılmaz olacağını ifade ederken, “Zorunlu aşı ile pandeminin sona ermesi bizim elimizde” diye konuştu. Münster Üniversitesi’den Hinnerk Wissmann da aşı zorunluluğunun devleti kısır döngüden kurtarmanın tek yolu olduğunu belirtti. Bielefeld Üniversitesi’nden hukukçu Franz C. Mayer, “Bireysel özgürlük, başkalarının özgürlüğünün ve sağlığının tehlikede olduğu yerde sona erer. Aşı kampanyası başarılı olmazsa burada durum budur” şeklinde görüş belirtti. Mayer, aşı yaptırmak istemeyenlerin para cezasına çarptırılması veya sağlık sigortası hakkının kısıtlanması gibi cezai yaptırımların uygulanabileceğini kaydetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Zorunlu Aşı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay