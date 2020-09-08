Zirve öncesi hareketli dakikalar

ÇEVRE örgütleri Greenpeace ve Campact üyelerinin, başkent Berlin’de Başbakanlık binası önünde düzenlediği gösteride, hükümetten, ‘ulaşımda ileriye dönük ve iklim için zararsız politika izlemesi’ talep edildi. Göstericiler, ‘Ulaşımda dönüşüm şimdi’, ‘Trafikte iklime öncelik’ ve ‘Lobi gücü yerine kamu yararı’ yazılı dövizler taşıdı. Campact örgütünün sözcüsü Inken Behrmann, Başbakan Merkel’in otomobil lobisiyle bir araya gelmesini protesto ettiklerini belirterek, “Burada çok para dağıtılacak. Biz, her kuruşun iklime zararlı olmayan ve ulaşım politikasında dönüşüm yapılması yönünde harcanmasını istiyoruz” dedi.

Artık ileriye dönük bir ulaşım politikasının teşvik edilmesi gerektiğini belirten Behrmann, bunun için iklim açısından zararsız otobüslerin ve trenlerin gerekli olduğunu ifade etti. Behrmann, ‘otomobil zirveleri’ yerine ulaşımın tümüyle yeniden ele alındığı ‘ulaşım zirveleri’ düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.