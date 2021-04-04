ZDF’den büyük saygısızlık

HESSEN Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği (HeADD), ZDF’e gönderdiği kınama mektubunda, Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nı Hitler’in insanlık dışı vahşetlerinin kaynağı olarak göstermenin çirkin bir iftira olduğunu belirtti. HeADD, 1.5 dakikalık skandal yayınla ilgili mektubunda, 1920’de Hitler tarafından yayınlanan Nazi Partisi programını Misak-ı Milli programıyla ilişkilendirmenin tarihi gerçeklerle örtüşmediği vurgulandı. HeADD, Atatürk’e yönelik bu tarz çirkin ve gerçek dışı saldırılarının amacını, Almanların, Nazilerin işledikleri Yahudi soykırımı gibi suçlara ortak arama çabası olarak niteledi.

‘NAZİLERİN PROGRAMINDA TÜRK ETKİSİ YOK’

Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği’nin mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nin yenik düştüğü Birinci Dünya Savaşı sonrası, Büyük Önder Atatürk, askeri öngörü ve keskin dehasıyla emperyalist işgalcileri geri püskürterek tarihin gidişatını adeta tersine çevirmiştir. Cumhuriyet’in ilanıyla Türk toplumunu kısa sürede geri kalmışlıktan modern hayata taşımıştır. Yurttaşlık yasasının getirilmesi, hilafetin kaldırılması, kadınlara siyasal hakların tanınması ve Latin alfabesine geçilmesi bu devrimlerin birkaç örneğidir. Nazilerin ırkçı programlarında en küçük bir Türk etkisi bulunmadığı gibi, Yahudi soykırımını TBMM’nin kurulması ya da Türk Kurtuluş Savaşı süreciyle ilişkilendirmek tarihi gerçekleri hiçe saymaktır. Alman devlet televizyonun ikinci kanalı ZDF’in Atatürk’e yönelik bu çirkin yakıştırması skandal niteliğindedir, şiddetle kınıyoruz.”

VON WEIZSAECRER’İN SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nı, Hitler’in soykırım gibi eylemlerinin rol modeli olarak gösteren ZDF’i kınayan Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği, televizyon yetkililerine Almanya eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker’in 1986 yılında söylediği ders niteliğindeki sözlerini anımsattı: “1933-1945 yılları arasında Cumhurbaşkanı Atatürk’ün önderliğinde Alman akademisyenlerine kapılarını açarak hayatlarını kurtaran Türk halkına derin şükranlarımızı sunarım.”