MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriYılın En Kötü Kelimesi ‘Korona Diktatörlüğü’
GeriAvrupa Yılın En Kötü Kelimesi ‘Korona Diktatörlüğü’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Yılın En Kötü Kelimesi ‘Korona Diktatörlüğü’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılın En Kötü Kelimesi ‘Korona Diktatörlüğü’
Abone Olgoogle-news

Almanya’da 2020 yılının en kötü kelimeleri belirlendi. Bu yıl jüri iki ayrı kavramı yılın en kötü kelimesi olarak seçti.

JÜRİ bu yıl korona salgınına da dikkat çekmek için ‘Korona Diktatörlüğü’ kavramını ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin mültecilere yönelik kararlaştırdıkları yeni mekanizmayı ifade etmek için kullandıkları ‘Geri Gönderme Himayesi’ kavramlarını 2020 yılının en kötü iki terimi olarak seçti. Jüri şimdiye kadar hep bir konuyu anlatan kavramı yılın en kötü kelimesi olarak seçerdi. Darmstadt Teknik Üniversitesi ve Dil Eleştirmenleri Jüri Sözcüsü Nina Janich yılın kötü kelimelerini açıkladı. Korona diktatörlüğü kavramını korona önlemlerine yönelik eylem yapan aşırı sağcı inisiyatif ‘Querdenkern’ ile aşırı sağcılar yıl boyunca düzenledikleri eylemlerde kullandı. Almanya’da 1991 yılından beri yılın kötü kelmesi seçiliyor.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle