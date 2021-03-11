Yaz tatili muamması!

AVRUPA ülkelerinde yaz sezonu yaklaştıkça tatil amaçlı seyahat olup olmayacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. AB ülkeleri son yapılan zirvede dijital aşı pasaportu konusunda anlaşma sağladı. Ancak artan vaka sayıları ve mutasyonlu virüsün yayılması nedeniyle yaz tatilinde seyahatin normal zamandaki gibi olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. AB içinde nisan ayından itibaren aşılamanın hızlanmasıyla yaz aylarına kadar halkın yüzde 70’inin aşılanabileceği belirtiliyor.

MERKEL KARŞI ÇIKIYOR

Virüsün yanı sıra aşı yaptıranların aşı yaptırmayanlara göre daha avantajlı konumda olması da tartışmalı konulardan biri. Başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere Almanya, aşı yaptıranların daha avantajlı olmasına karşı çıkıyor. Federal İçişleri Bakanı da bunun toplumu böleceğini belirterek temkinli yaklaştığını göstermişti. Ancak İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi tatil ülkeleri ise aşı yaptıranların özgürce seyahat etmesini istiyor. Öte yandan otellerin, aşı yaptıranlara konaklama hizmeti verip, aşı yaptırmayanlara ise hizmet vermemesinin de hukuksal açıdan sorunlu olabileceği belirtiliyor.