Yaz tatili için umutlu konuştu

ALMANYA’da yaz aylarında daha rahat bir dönem geçirileceğine inandığını ifade eden Scholz, şunları söyledi: “Bir tahmin yürütmek için henüz resim net değil. Şu anda üçüncü dalganın içindeyiz. Ancak yaz aylarında bira bahçesinde oturabileceğimize ve bir sonraki sezonda Bundesliga maçlarını stadyumda izleyebileceğimize inanıyorum. Aşı olanlara ve koronavirüse yakalanıp iyileşenlere daha fazla hareket alanı yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela aşı olanlar test yaptırmalarına gerek olmadan hareket edebilmeli.”

Bu hafta içinde Federal Meclis’te görüşülmesi beklenen Enfeksiyon Koruma Yasası’nı savunan Scholz, yasada değişikliğe gerek olmadığını vurguladı. Scholz, yeni yasa kapsamında federal hükümetin salgınla mücadelede alınacak kararlarda daha fazla söz sahibi olmasının öngörülmesine rağmen eyaletlerle görüşmelere devam edileceğini ifade etti. Yeni yasaya göre, 100 bin nüfus başına son 7 gündeki vaka sayısının 100’ün üzerinde olması durumunda akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve iş yerleri kapanacak. Vaka sayısının 200’ü aşması durumunda ise okullar uzaktan eğitime geçecek.