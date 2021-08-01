Yarın eyalet bakanlarıyla toplanacak

SAĞLIK bakanlarının Almanya Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) henüz onay vermediği 12 yaş üstü çocuklara aşı tavsiyesinin karara bağlaması bekleniyor. Bild am Sonntag gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nın eyaletlere gönderdiği taslakta konunun yer aldığı ve bu yönde tavsiye kararı çıkacağı belirtildi. Bilindiği gibi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 12 yaş üstü çocuklar için Biontech ve Moderna aşısı yapılmasına onay verirken, STIKO yeteri kadar veri olmadığı gerekçesiyle şu ana kadar bu yönde tavsiyede bulunmadı.

SEYYAR AŞI EKİPLERİ YAPACAK

Son dönemde siyaset dünyasından da bu yönde STIKO’ya yönelik baskılar artmıştı. Sağlık bakanlarının ortak kararından sonra isteyenlerin 12 yaş üstü çocuklarına muayenehaneler ile aşı merkezlerinde aşı yaptırabilecekleri belirtildi. Öte yandan eylül ayından itibaren riskli grupta yer alan yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların üçüncü doz aşısını yaptırabilecekleri kaydedildi. Bakım evleri ve yaşlılar yurtlarında ise ilk aşılama döneminde olduğu gibi seyyar aşı ekipleri hizmet verecek.