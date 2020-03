ALMANYA’da koronavirüse karşı başlatılan sosyal temas yasağı ve temel gıda satışı dışında dükkânların kapalı olması önlemleri bir haftayı doldurdu. Hükümetin basın toplantısında konuşan Başbakan Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert yarı bir bilanço çizme zamanı geldiğini söyleyerek, “Tüm tedbirlere harfiyen ihtiyacımız var. Biz virüsün Almanya’daki yolunu yavaşlatmak için her şeyi yapmak zorundayız. Yayılmayı tamamen durdurmak şu an mümkün görünmüyor. Bizim hedefimiz hızını frenlemek. Önlemlerin ne kadar süreceği bu sonuca bağlı. Virüsün yayılma hızı şu an halen çok yüksek. Önlemlerin nasıl sonuç vereceğini hafta sonu veya gelecek hafta başı daha iyi göreceğiz. Şu anda virüsün yayılması 5 günde ikiye katlıyor. Biz ikiye katlama süresini en az 10 güne yaymalıyız. Önlemlerin yumuşatılmasını sevinçle duyuracak olan ilk kişi elbette Başbakan Merkel olur. Ama yanlış umutlar uyandırmak sorumsuzluk olur. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluruz” dedi. Merkel çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla bir telekonferans görüşmesinde önlemlerin etkilerini değerlendirecek.





BAVYERA 19 NİSAN’A UZATTI

Bavyera Eyaleti sokağa çıkmayı sınırlayan önlemleri iki hafta daha, 19 Nisan tarihine kadar uzattı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Önlemlerden erken ayrılmanın veya bunu tartışmanın zamanı değil” dedi. Önlemleri 19 Nisan tarihine kadar uzatma kararı aldıklarını açıklayan Söder, önlemlerin etkisini nisan ortasına doğru ancak görebileceklerini kaydetti. Söder önlemler için “Etkisi var, bu gerekiyor. Durum halen çok, çok ciddi. Önlemlerden çıkış tartışmaları zamansız” diye konuştu. Söder, Avusturya’da alınan, alışverişte maske mecburiyeti konusu üzerine de kafa yorduklarını, ancak şu aşamada bu uygulamaya geçmeyeceklerini söyledi.