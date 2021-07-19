Gurbetçiler yola karadan devam etti

17 Temmuz’da arabalı trenle Vilach’tan yola çıkan yaklaşık 300 gurbetçi, aşırı yağıştan rayların bozulması nedeniyle Sırbistan’ın Niş kentinde mahsur kalmıştı. Önce neler olduğu konusunda bir bilgi alamayan Avrupalı Türkler, uzun bekleyişten sonra yola araçlarıyla devam etmeye karar verdi. Yaklaşık 70 araç vagonlardan tek tek indirildi. Optima adlı arabalı tren şirketinden bir görevli de sınır kapısında gurbetçilere yardımcı olmak amacıyla onlara eşlik etti. Sınır kapısında bir anda uzun araç konvoyunu gören Sırp Polisi de şaşkınlık yaşadı. Polise, Niş’te mahsur kaldıklarına dair Hürriyet’te çıkan haberi gösteren Optima görevlisi ile gurbetçiler, ardından sınırdan geçiş yaptı. Nürnberg’de yaşayan müzik öğretmeni Sebahattin Yamen, yaşadıkları sıkıntıyı Hürriyet’e bu sözlerle anlatmıştı: “İki gündür uyumadık ve yorgunuz. Kimse bir şey bilmiyor, yiyeceklerimiz bitti. Elektrik de verilmiyor. Çoluk çocuk vagonlarda bekliyoruz. Rayların tamiri belki de birkaç gün sürebilir.”



