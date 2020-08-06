‘Virüs tatil dinlemiyor, uyanık kalalım’

ALMANYA’da 7 Mayıs’tan itibaren ilk defa bir günde yeni koronavirüs vaka sayısının bin sınırını aşması üzerine Sağlık Bakanı Jens Spahn bir basın toplantısı düzenleyerek, halkı virüse karşı uyanık olmaya ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı. “Virüs fırsat bulduğu yerde hemen yayılıyor. Tatil dinlemiyor” diyen Sağlık Bakanı Spahn, virüsün daha çok aile arasındaki kutlamalarda, dini kutlama ve bayramlarda, iş yerlerinde bulaştığını belirtti. Koronavirüsün en çok ülke içinde bulaştığını vurgulayan Spahn, ancak yabancı ülkelerden tatilden dönenlerde de vaka sayısının yüzde 2’nin üzerinde olduğuna dikkat çekti. Okulların açılması ve çok sayıda insanın yaz tatilinden dönmesiyle korona vaka sayısının artma tehlikesinin çok yüksek olduğuna işaret eden Sağlık Bakanı Spahn, herkesi 1.5 metre sosyal mesafe, kapalı yerlerde maske taşıma ve el yıkama gibi üç önemli hijyen kuralına uymaya çağırdı.





OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Korona kurallarında bıkkınlığa karşı uyaran Spahn “Bazen maske takmak beni de rahatsız ediyor, ama gerekli. Vakaların artması salgının geçmediğini gösteriyor. Normal bir dönemde değil, olağanüstü bir dönemde yaşıyoruz” dedi. Riskli ülkelerden gelenlere Almanya’da mecburi test uygulamasının cumartesi günü yürürlüğe gireceğini açıklayan Spahn, test olmayanlar için 2 hafta karantinanın mecburi olduğuna dikkat çekti.

25 BİN EURO PARA CEZASI

Bakan Spahn, havaalanında riskli ülkelerden gelen yolculardan test talep edileceğini, yaptırmayanların 14 gün karantinaya girmek zorunda olduğunu, aksi takdirde 25 bin Euro’ya kadar para cezası bulunduğunu hatırlattı. Bakan Spahn, riskli ülkelerden tatilden dönenlerin elinde test sonucu olsun olmasın, mutlaka sağlık idaresine haber vermek zorunda olduğunu hatırlattı. Spahn, Türkiye’den gelen yolcuların Almanya’ya gelmeden 48 saat önce Türkiye’de test yaptırmak zorunda olduğunu belirtti ve bu uygulamanın AB genelinde geçerli olmasını istedi. Spahn, AB dışından gelen yolcuların Avrupa ülkelerine gelmeden 48 saat önce test yaptırmasının güvenlik açısından önemli olacağını kaydetti.