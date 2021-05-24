Vatandaşa evde kal! Kızına serbest

BAVYERA Eyalet Başbakanı Markus Söder’in (CSU) kızının riskli bölge Monako’da tatil yapması eleştirilere neden oldu. Vatandaşlara korona salgını nedeniyle tatil yerine evde kalmayı öneren ve sert tedbirlerden yana olan Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder’in 22 yasındaki kızı Gloria, uzun zamandır riskli bölge olarak ilan edilen Monako’ya tatile gitmesi ortalığı karıştırdı. Başbakan Söder, sosyal medya hesaplarından maskesiz şekilde tatil pozları paylaşan kızını “Herkesin biraz da olsa dinlenmeye ihtiyacı var” diye savunurken, vatandaşlardan “çifte standart uygulanıyor” denerek tepkiler geldi.

RİSKLİ BÖLGELER ARASINDA

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Söder, “Tüm herkesin nihayet bu tatil günlerinde stres atma imkânı bulmasını arzu ederim. Bu bir deniz kenarında, ya da Bavyera’da olabilir” dedi. Lüks tatilin Akdeniz’deki öncü adreslerinden olan Monako uzun zamandır Rober Koch Enstitüsü tarafından riskli bölgeler arasında gösteriliyor ve vaka sayılarının giderek arttığına dikkat çekiliyor. Ayrıca tüm açık ve kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu vurgulanıyor.