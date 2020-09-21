Vakıfbank’tan Viyana’da finans zirvesi

DÜNYANIN en prestijli otelleri listesinde daima ilk sıralarda olan, Avusturya Devlet Konukevi işlevini de sürdüren Viyana Imperial Oteli cuma akşamı Vakıfbank’ın muazzam gecesine ev sahipliği yaptı. Viyana Ekonomi Odası Bankalar Dairesi Başkanı Dr. Franz Rudorfer ve Vakıfbank International Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avusturya Merkez Bankası eski direktörlerinden Dr. Kurt Pribil, Vakıfbank’ın Avusturya Bankacılığı’na katkıları, yeni iş modeli ve ikili ilişkiler üzerine konuştular.





KONSER VERİLDİ

Vakıfbank International AG Genel Müdürü Ahmet Vural Bıyık’ın açılış konuşmasından sonra ülkemizin müzik elçileri, soprano Defne Aydın ve piyanist Nazlı Hacialioğlu, Türk ve batı eserlerinden oluşan repertuarları ile unutulmaz bir konser verdiler. Akşam yemeği ile devam eden gecenin konukları arasında Viyana Diplomasi Akademisi Başkanı Büyükelçi Dr. Emil Brix, Avusturya Mevduat Sigortası Yöneticisi Stefan Tacke, KPMG üst düzey yöneticisi Dr. Gruber ve finans dünyasının seçkin isimleri de yer aldı.