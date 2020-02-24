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Avrupa
Mümin KARACA / PFORZHEIM
Haber Giriş: 24.02.2020 - 13:47,Son Güncelleme:/

Türklerin yaşadığı binaya boyalı saldırı

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Türklerin yaşadığı binaya boyalı saldırı
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Almanya’nın Pforzheim şehrinde Gümüşhaneli bir Türk’e ait ve içinde çoğunlukla Türklerin yaşadığı bir binaya boyalı saldırı yapıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, 5 katlı binaya boya şişeleri fırlattı.

BİNA sakinleri, saldırganların, dün akşam saatlerinde Calwer caddesi üzerinde bulunan evlerinin dış duvarlarına içinde kırmızı boya bulunan çok sayıda şişe ve poşet fırlatarak kaçtıklarını söyledi. Binada yaşayan Fatih Kaya, “Pfozheim’da nazilerin yürüyüşü vardı. Biz de evde maç seyrediyorduk. Akşam saat 20.00-21.00 saralarında komşular kapıya gelip bizi uyardı. Aşağıya indiğimizde binanın duvarlarına ve girişine şise ve poşette kırmızı boya attıklarını gördük. Araçların tekerlerine de çivi yerleştirmişler. Biz de hemen polise haber verdik. Pforzheim Polis Teşkilatı yetkilileri yoğun oldukları için müsait olduklarında bakacaklarını söyledi” dedi.

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