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Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri Birliği (EUNIC) tarafından düzenlenen Avrupa Yazarlar Festivali, Avrupa Edebiyat Ağı Direktörü ve Riveter dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni Rosie Goldsmith’in küratörlüğünde 18-19 Mayıs tarihlerinde British Library’de gerçekleşti. Bu yıl ‘Dönüşüm’ temasıyla gerçekleştirilen festivalde, Yunus Emre Enstitüsü ve EUNIC iş birliğiyle Türkiye’yi Selçuk Altun temsil etti. Selçuk Altun, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Times Literary Supplement’ten Toby Lichtig’in moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Vites Değiştirmek’ başlıklı panelde yer aldı. Türlerin akışkanlığını ve vites değiştirmekten doğan yaratıcı enerjiyi keşfeden bu panelde, yazarların birden fazla türde başarılı olabileceğini gösterdiği ilgi çekici bir konuşma yaptı.

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‘AYRILIK ÇEŞMESİ SOKAĞI’

20 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı ise Selçuk Altun ile Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde ‘Ayrılık Çeşmesi Sokağı’ kitabının lansmanı ve imza günü gerçekleştirildi. Saqi Books ile iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Selçuk Altun ile derinlemesine sohbet etme ve kitaplarını imzalatma şansı buldular. Altun, “Godot Neden Gelmedi” başlıklı konuşmasında, yazım sürecinde sık sık Samuel Beckett’in ‘Godot’yu Beklerken’ oyunundaki karakterler gibi bir karakterin veya olay örgüsünün ortaya çıkmasını beklediğini açıkladı. Bu durumun, ona bazen bir yazar olarak anlatısında beklediği değişikliği yaratabilmek için inisiyatif alması gerektiğini fark ettirdiğini belirtti. Dinleyiciler, Altun’un yazma yolculuğu, yaratıcı süreci ve eserlerine şekil veren benzersiz mesajlardan oluşan anekdotlarla dolu bir akşam geçirdiler.