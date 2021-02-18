Türkiye’nin koronayla sınavı takdir gördü

ULUSLARARASI konulara yer verilen ‘Auslandsjournal’ isimli haber programında Türkiye’nin Almanya’dan daha geç başlamasına rağmen Almanya’da yapılan aşılardan 1 milyon daha fazla insana aşı yapıldığı vurgulandı. Türkiye’nin korona mücadelesinde oldukça sert önlemler almış olduğu ifade edilirken, pek benzeri görülmeyen ‘hes kodu’ uygulaması ile yapılan vaka takibine ayrıca dikkat çekildi.

EVLERDE TEST

Salgın mücadelesinin tamamen özel kurulan dijital ağ üzerinden yapıldığı ifade edilerek, temaslı kişilerin de sıkı takip altına alındığı aktarıldı. Korona şüphesi durumlarında çoğu zaman evlere gidilerek test yapıldığı, gezici sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği dile getirildi. Bilgi ve randevu sisteminin tüm Türkiye genelinde tek bir çağrı hattından yürütüldüğü vurgulandı.

2.5 MİLYON AŞI YAPILDI

Vatandaşların ifadelerine yer verilerek, insanların oldukça sıkı tutulan kısıtlamalardan fazla şikâyetçi olmadıkları söylendi. Çin aşısında karar kılan Türkiye’nin daha esnek ve hızlı hareket ederek şimdiye kadar 2.5 milyon insana aşı yaptığı vurgulandı. Ocak ayı ortasında aşı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aşı anındaki görüntülerine de yer verilerek, şüpheyle yaklaşan vatandaşlara örnek teşkil ettiği belirtildi. Programda ayrıca sokak ve caddelerde yapılan polis kontrolleri ile hastanelerdeki sağlık uygulamalarına yer verildi.