‘Türkiye’nin her köşesi ayrı güzel’

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ÇATISI altında 1200’i aşkın seyahat acentesi bulunan Essen merkezli Avrupa Türk Acenteler Birliği COOP TRR Int. AG., Duisburg’ta düzenlediği Lykia World Antalya tanıtım toplantısında acentelerle bir araya geldi. COOP TRR Int. AG CEO’su Cumhur Sefer, Türkiye’den Almanya’ya yoğun talep olduğunu belirterek, turizmle ilgili son gelişmeleri Hürriyet’e değerlendirdi: “Türkiye’deki turizmcilerden Almanya’ya yönelik yoğun talep var. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye turizmini de çok sıkıntıya soktu. Bu sene biraz rahatlama beklerken patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı herkesi yine tedirgin etti, savaş dolayısıyla bölgeden turist gelmesi beklenmiyor. Türk turizmciler yeni destinasyon arayışına girdi. Otelcilerin çoğu Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya yöneldi. Turizmciler, kendilerini Almanya’da tanıtmak istiyor.”

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‘SEKTÖR BU SENE CANLANACAK’

“Bu yıl COOP TRR Akademi’yi hayata geçirdik. İlk etapta amacımız, acenteleri rezervasyon sistemleri hakkında, yeni çıkan yasalar, düzenlemeler, uygulamalar hakkında bilgilendirmekti. Ancak biraz daha kapsamı genişlettik. Mesela, Türkiye’den sektörle ilgili bir kuruluş veya turizm şirketi kendini veya turizmle ilgili ürününü burada tanıtabiliyor veya üyelerimiz kendi çalışmalarını anlatabiliyor. Yani sektörel tanıtım ve karşılıklı bilgi akışı için online bir platform sunuyoruz. Pandemiye rağmen geç yılın ikinci yarısında biraz hareketlenen turizm sektörünün bu sene canlanacağını umuyoruz. Geçen yıla göre bu yıl fazla kısıtlama yok, var olan pek çok kısıtlama ve önlemin de kalkacağı konuşuluyor. Bu olumlu gelişmeler de rezervasyonlara yansıyor. Nisan-Eylül arasındaki rezervasyonlar olumlu. Almanya’ya böyle talep varken Türkiye’nin turizm ülkesi olarak daha çok gündemde kalması lazım, bunun için daha çok haber yapılması, bölgesel tanıtımlar yapılması lazım. Ayrıca Türkiye’de çeşitli festivaller yapılıyor. Şarap festivali, yemek, lezzet festivali gibi çeşitli festivaller, etkinlikler yapılıyor. Turistik bölgelerde yaz aylarında ünlü sanatçılar konserler veriyor. Satışlar bunlarla kombine edilerek yapılabilir.”

“İnsanları sadece deniz kum güneşe değil de etkinliklere de çağırabilmek lazım. Memleketimizin her köşesi ayrı güzel, yemekleri ayrı güzel, doğası, tarihi değerleri görmeye değer. Mesela tüm dünya Noel’i kutluyor ve St. Nikolaus bizim topraklarımızda, Demre’de yaşamış. Efes’teki Meryem Ana Evi aynı şekilde inanç turizmi için çok cazip olan kültürel varlıklar. Bunların turizmde çok daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor, bu varlıkları spor, kültür, inanç, turizmi çerçevesinde tanıtabilmek ve satabilmek önemli, artık değişen dünya koşullarıyla birlikte, turizme bakışımızı da değiştirmeliyiz. Turizm sadece plajlara, kumsallara sıkıştırılmamalı. Turizmcilerin pazarlama ve satış yelpazelerini biraz daha genişletmeleri gerekiyor.”Sefer, bu çerçevede Antalya bölgesinin seçkin golf tesislerinden birine sahip olan Lykia World Antalya’nın Satış ve Pazarlama Müdürü Esra Yazıcı’nın Almanya’ya geldiğini ve COPP TRR üyelerini tesis ve tatil seçenekleri hakkında bilgilendirdiğini söyledi.