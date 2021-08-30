Türk kadınlarından selden zarar görenlere destek

KÖLN’deki DİTİB Genel Merkezi’nde, Köln Bölge Kadınlar Kolu Başkanı Ümran Aslan, Bozkurt ilçesinde vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için düzenlenen kampanyada topladıkları yardım çekini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen’e verdi. Daha önce Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde, afet bölgelerinde sıcak yemek ve su ihtiyacının karşılandığını ifade eden Aslan, bu kez de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 10 günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

‘ÖRNEK BİR DAVRANIŞ GÖSTERDİNİZ’

Kampanyaya katılanlara teşekkür eden DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ise, “Örnek bir davranış gösterdiniz. Rabb’im yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Rabb’imden sizlere hayırlı ve bereketli bir yaşam niyaz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. DİTİB teşkilatımız bünyesinde gönüllü görev yapan bütün kadınlar kolu üyelerini ve kadın cemaatimizi tebrik ediyorum” dedi. DİTİB olarak Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle binlerce afetzedenin 10 günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Türkmen, “Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi üzerine de bölgeye ulaşarak sıcak yemek hizmeti veren TDV’ye ait mobil mutfak ekibi, çalışmalarını büyük gayretle sürdürüyor. DİTİB ailesi olarak orada bulunmanın önemli olduğunu biliyoruz. Bağış yapan, yardımsever insanlarımızın yardımları devam ettiği sürece biz de köprü olmaya devam edeceğiz. Afette hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum” ifadelerine yer verdi.