Türk gençlerinden İdlib’e yardım eli

DİTİB ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan ve 90 konutluk yardımı içeren kampanyaya, Köln’deki Türk gençlerinden de destek geldi. Almanya’nın Köln kentindeki DİTİB Genel merkezinde, Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu Başkanı Hüseyin Akar ile yönetim kurulu üyeleri, konutların yapılması için toplanan 63 bin 290 euroluk çeki, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen’e teslim etti. Örnek davranışları için gençlere teşekkür eden Türkmen, “Kampanyaya katkılarınızla, kışın etkisini göstermesiyle birlikte yağmur ve çamur içerisinde kalan çadır kentlerde yaşayan aileler iyilik konutlarıyla sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Almanya’dan İdlib’e uzanan iyilik eli oldunuz. Örnek bir davranış gösterdiniz. Rabbim yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin” dedi.

Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu Başkanı Akar, bu yardımla, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 90 aileye bir nebze olsun destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Ziyarete, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, Köln DİTİB Bölge Birliği Başkanı Adem Onur ile bölge birliği gençlik kolu yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Gürbüz, Alper Koç, Ayşe Ateş, Sibel Aksar ve Emre Yardım da katıldı.