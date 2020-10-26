Almanya Federal Meclis Başkanvekili Oppermann öldü

ALMAN İkinci Kanalı ZDF’nin pazar günkü çekimleri sırasında fenalaşan Sosyal Demokrat Parti’li Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. SPD Federal Meclis Grup Başkanı olarak görev üstlenen, 30 yıl boyunca milletvekilliği yapan Oppermann’ın ani ölümü herkesi şoke ederken, ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 1990 yılında ilk kez Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu’na giren Oppermann, 15 yıl boyunca eyalet meclis milletvekilliği görevinde bulunduktan sonra 2005 yılında Federal Meclis milletvekili olarak seçildi. Aşağı Saksonya Eyalet Kültür Bakanı olarak görev üstlenen Oppermann, SPD’nin televizyondaki yüzüydü. Partisinin siyasi pozisyonunu sık sık katıldığı televizyon programlarında kararlı şekilde savunmasıyla da tanıyordu. Oppermann rakip partilerin saygısını da kazanmasını bilen bir siyasetçiydi. 15 yıl boyunca siyasette önemli görevler üstlenen Oppermann, 2013-2017 yılları arasında SPD Federal Meclis Grup Başkanlığı, 2017’den itibaren de Federal Meclis Başkanvekilliği yapıyordu.

SPD: ‘YASINI TUTUYORUZ’

Oppermann’ın ölümüyle ilgili SPD Meclis Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Federal Meclis Başkanvekili, parlamento grubumuzun üyesi ve eski parlamento grubu liderimiz Thomas Oppermann’ın yasını tutuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı yazılı açıklamada, Oppermann’ın ani ölümünden duyduğu derin üzüntüyü belirterek, kendisini adil bir sosyal demokrat olarak tanıdığını ifade etti. Opermann’ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaşan SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Arkadaşım ve yoldaşım Thomas Oppermann’ın ani ölüm haberi beni derinden üzdü. Thomas, ülkemize ve sosyal demokratlara duygu ve anlayışıyla üstün hizmetlerde bulundu. Ailesinin acısını paylaşıyorum.”

ZDF’ten yapılan açıklamada da Oppermann’ın ‘Berlin Direkt’ programının konuğu olduğu ve Göttingen’deki Max Planck Enstitüsü’nde gerçekleştirilen ilk çekimin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, ölüm haberinin büyük üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Oppermann ağustos ayı sonunda yaptığı açıklamayla aktif siyasetten çekileceğini ve 2021 yılında yapılacak federal seçimlerde yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.