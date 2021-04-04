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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 04.04.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Testsiz seyahat yolda

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Testsiz seyahat yolda

Almanya’da ikinci doz aşı yaptıranlara teste gerek olmadan seyahat edebilme yolunun açılmasının planlandığı açıklandı.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı yapılanlara önümüzdeki kısa bir süre içinde daha fazla özgürlük sağlanacağı müjdesi verdi. Henüz bu konuda somut bir karar alınmadığı halde ikinci doz aşının üzerinden 14 gün geçtikten sonra insanların test yaptırmadan alışveriş yapmalarına, kuaföre gitmelerine ve geri dönüşte karantinaya girmelerine gerek olmadan seyahat etmelerine izin verilmesinin planlandığını belirtti. Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) araştırmalarına göre iki doz aşının yapılan testlerden daha güvenli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Bakan Spahn, eyalet başbakanları ile yapılacak görüşmelerden sonra yeni uygulamayı hayata geçireceklerini söyledi. Almanya’da şu ana kadar 4 milyon 300 bin kişiye ikinci doz aşı yapıldığı açıklandı.

 

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