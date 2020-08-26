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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 26.08.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

Test kalksın, karantina gelsin

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Test kalksın, karantina gelsin
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Koronavirüs vakalarının artmasıyla test kapasitesi sınıra dayanan Almanya, tatilden dönenlere testi kaldırmayı ve bu kapasiteyi ülke içinde kullanmayı planlıyor. “Korona dinamik, durum da dinamik” diyen Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, test stratejilerini yeni duruma uygun hale getirmek zorunda olduklarını söyledi. Spahn eylül ayı ortasında yaz tatilinin bitmesiyle riskli ülkelerden dönenlere testleri kaldıracaklarını, bunun yerine karantina uygulamasına geçeceklerini belirtti.

TESTLERİ son 2-3 hafta içinde ikiye katladıklarını kaydeden Spahn, “Laboratuvar kapasitesi sınırsız değil. Tatil dönemi sona erince hastalık belirtisi olanları, onların bağlantılarını ve hastane personelini test edeceğiz” dedi. Riskli bölgelerden dönenler için karantina döneminin geçerli olacağını belirten Spahn, tatilden dönenleri sağlık idarelerine başvurmaya çağırdı. İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde de vaka sayısının arttığına dikkati çeken Spahn, bu nedenle ülke içinde daha fazla teste ağırlık vereceklerini kaydetti. Spahn, Almanya’da yeni vakalardaki yaş ortalamasının 32 olduğunu kaydetti. Başbakan Angela Merkel, yarın eyalet başbakanları ile korona önlemlerini ele alacak.

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