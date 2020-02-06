Almanya'da siyasi kaos

OLAYIN bir tek sevineni var: Aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD). AfD, Thüringen’de siyaseti belirlemiş ve ülke siyasetinde kaos yaratmış olmanın sarhoşluğunu yaşıyor.

Çarşamba günü Thüringen Eyalet Meclisi’nde dönen siyasi oyunu anlamak için gelişmeleri kısaca özetlemek lazım:

Thüringen Eyalet seçimlerinde iktidardaki Sol Parti, SPD ve Yeşiller koalisyonu çoğunluğu kaybetti. 90 sandalyeli eyalet meclisinde üç partinin toplam sandalye sayısı 42. Yeni hükumeti kurmaya yetmiyor.

‘FAŞİST’ DEME İZNİ

Aşırı sağ AfD sandıktan ikinci güçlü parti çıktı. AfD’nin en radikal kanadı Thüringen’de. Meiningen İdari Mahkemesi, Thüringen AfD’nin başı Björn Höcke’ye “Faşist” denilmesine izin verdi.

Merkez sağ CDU seçimlerde üçüncü parti konumuna geriledi. FDP, 73 oy fazlasıyla kıl payı meclise yeniden girebildi. AfD, CDU ve FDP’nin toplam milletvekili sayısı 48. Hükümeti kurmaya yetiyor. Ancak gerek CDU, gerekse FDP’nin aşırı sağ AfD’yle hiçbir yerde işbirliğine gitmeme kararı var.

AfD’NİN BİZANS OYUNU

Bu durumda tek seçenek, Sol Parti, SPD ve Yeşiller arasında bir azınlık hükumeti kurulmasıydı. Üç parti Bodo Ramelow’u tekrar eyalet başbakanlığına aday gösterdi.

Meclise zar zor giren FDP, “AfD başbakan adayı gösterirse, biz de gösteririz” diye hiç beklenmedik bir çıkış yaptı. CDU, “Ne aşırı sağı ne de aşırı solu destekleriz” dedi.

Ama yine de tüm siyasi partilerin, aşırı sağ AfD’nin önünü kesmek için ortak hareket edeceği, Sol Parti’li Bodo Ramelow’un üçüncü turda kısmi oylarla eyalet başbakanı seçileceği beklentisi vardı.

AfD, stratejik bir oyuna başvurdu. Eyaletin Sundhausen kasabasının adı sanı bilinmeyen bağımsız belediye başkanı Christoph Kindervater’i başbakan adayı gösterdi.

İşte çarşamba günü böyle bir ortamda eyalet meclisinde başbakan seçimine gidildi.

Birinci ve ikinci tur seçimde salt çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda CDU çekimser oy bile kullansa bile Sol Parti’li Ramelow’un seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Fakat AfD’nin danışıklı dövüş stratejisi tuttu. Meclise yüzde 5 oyla giren, sadece 5 sandalye sahibi olan FDP üçüncü turda Thomas Kemmerich’i aday gösterdi. Kemmerich, önceden anlaşmış gibi AfD ve CDU’nun oylarıyla bir oy fazlasıyla eyalet başbakanı seçildi.

HİTLER’İN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Thüringen’deki bu siyasi olay bir anda Almanya’yı 90 yıl öncesine geri götürdü. 90 yıl önce yine Thüringen’de yaşanan ve nazi diktatörü Hitler’e iktidar yolunu açan siyasi olayla paralellik kuruldu. Thüringen, nazilerin 1930’da ilk kez hükümete girdiği eyalet. Nazilerin bu başarısı 1933’te Hitler’i iktidara taşıdı.

Seçimi kaybeden Sol Partili Bodo Ramelow, 90 yıl öncesine atfen Twitter hesabından Hitler’in Thüringen’le ilgili sözlerini paylaştı: “En büyük başarıyı Thüringen’de aldık. Orada, bugün belirleyici partiyiz. Thüringen’de hükümet olan partiler bizim etkimiz olmadan çoğunluğu sağlayamayacaklarını gördüler. A. Hitler. 2 Şubat 1930.”

Ramelow, bu sözlerin altında ise iki resim paylaştı. Biri, 1933’te Hitler’i başbakan atayan İmparatorluk Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg, Adolf Hitler’le tokalaşırken. Diğeri ise Thüringen AfD’nin başı Björn Höcke, AfD oylarıyla eyalet başbakanı seçilen FDP’li Thomas Kemmerich’i kutlarken.

MERKEL: İPTAL EDİN

Thüringen’de en küçük parti olan FDP adayının AfD ve CDU’nun oylarıyla eyalet başbakanı seçilmesi, Almanya’da siyasete güveni sarsmıştır. Kamuoyunda yaygın olan ‘siyaset kirli bir ticaret’ kanaatini güçlendirmiştir. CDU ve FDP, iktidar olma hırsıyla AfD’yi cesaretlendirmiş ve daha da güçlendirmiştir.

SPD’yle federal hükumeti kuran CDU, Thüringen’de SPD’ye karşı oy vermiştir. Bu olay federal hükumetin geleceğini de tehlikeye düşürmüştür. SPD içinde hükumetten çekilme sesleri şimdi çok daha güçlü çıkmaya başlamıştır.

Thüringen’deki siyasi oyun sadece federal hükumeti değil, CDU ve FDP liderlerinin geleceğini de tehlikeye düşürmüştür. CDU ve FDP liderleri bu olayın kendilerinden bağımsız geliştiğini savunarak, kolay kolay işin içinden çıkamazlar. Bu olayla partilerini kontrol edemeyen, zayıf liderler konumuna düşmüşlerdir.

Güney Afrika gezisinde olan Başbakan Angela Merkel de Thüringen’deki olayı demokrasi için kötü bir gün olarak niteledi ve eyalet başbakanı seçiminin iptal edilmesini istedi. FDP’li Thomas Kemmerich’in AfD’nin oylarıyla bile olsa başbakan olma hırsı geri tepmiştir. Kemmerich, imparatorluğu olmayan imparator konumuna düşmüştü. Artık Thüringen’de erken seçimden başka alternatif artık kalmamıştı.

Öyle de oldu. Thomas Kemmerich, daha hükümeti kuramadan istifa etti.