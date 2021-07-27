Tatilcilere kötü haber: Test zorunluluğu geliyor

ŞU ana kadar sadece yüksek riskli bölgelerden tatilden dönenler test yaptırıyordu. Ancak bundan böyle Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın bizzat desteklediği plana göre hangi tatil bölgesinden gelirse gelsin negatif test ibraz edilmesi isteniyor. Ayrıca test zorunluluğu Almanya’ya havayolu, kara veya deniz yoluyla girişlerde istenecek.

AŞI OLANLAR MUAF

Aşı olanlar veya son 6 ay içinde koronaya yakalanıp iyileşenler testten muaf tutulacak. Sağlık Bakanlığı sözücüsü, sunulan önerinin kabinede oylanacağını ve kısa zamanda karar verilmesinin beklendiğini söyledi. Ancak, kabinede bir tek Federal Adalet Bakanı SPD’li Christine Lambrecht’ın karşı olduğu ifade ediliyor. Bakanın, genel anlamda ülkeye girişte test zorunluluğunu, orantısız bir talep olarak değerlendirdiği belirtiliyor.