SunExpress’ten 2021 yazına 8 yeni destinasyon

NİSAN-Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuş programı ile SunExpress, Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki havalimanlarından güneşe doğru haftada yaklaşık 300 uçuş sunacak. SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Hepimizin güneşin tadını çıkarmaya ve biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Türkiye, geçen yıl pandemi zamanlarında bile güvenli bir tatil sunabileceğini kanıtladı. Almanca konuşan ülkelerde yaşayan misafirlerimiz için en popüler tatil rotalarından biri olan Türkiye’yi 2021 yılında da keyifli bir yaz tatili için en güçlü potansiyele sahip ülke olarak görüyoruz” dedi.

AKTARMASIZ UÇUŞLAR

SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade ise, “Aktarmasız direkt uçuşlarımızla misafirlerimizi yaz sezonunda güneşli destinasyonlarla buluşturmayı ve onları, aileleri ve arkadaşlarıyla en rahat ve kolay şekilde kavuşturmayı arzu ediyoruz. Türkiye’nin önde gelen seyahat uzmanı olarak, güçlü ve doğrudan bağlantıları olan istikrarlı bir yaz programı sunmak bizim için oldukça önem taşıyor. Uzun süren karantina döneminin ardından, misafirlerimiz artık rahatlamak ve keyifle tatil yapmak istiyor” dedi.

ALMANYA’DAN 5 YENİ DESTİNASYON

SunExpress, nisan ayından itibaren Almanya’da 14 ve İsviçre’de 3 havalimanının yanı sıra Avusturya’da Viyana Havalimanı’nda hizmet verecek. Havayolu bu yaz, sadece Almanya’dan uçuş ağına beş yeni destinasyon ekliyor: Düsseldorf’tan Eskişehir ve Hatay’a haftada bir kez, Türkiye’nin Karadeniz kıyısında yer alan Zonguldak’a haftada iki kez uçuş düzenliyor. Ayrıca Köln’den Ege’nin tatil cenneti Bodrum’a ve Frankfurt Havalimanı’ndan ise Doğu Anadolu’daki Malatya’ya haftalık uçuşlara başlıyor.

GÜVENLİ TATİL

Ayrıca Viyana’dan Bodrum’a yeni bağlantı sunmaya başlayacak olan SunExpress, Cenevre’den İzmir’e haftada bir kez ve Antalya’ya ise haftada iki kez düzenlediği uçuşlar ile İsviçre-Türkiye arasındaki uçuş frekansını artırıyor. Uluslararası standartlara uygun olarak aldığı üstün emniyet ve hijyen önlemleri sunan SunExpress, uçuşlarında ağız ve burnu kapayacak şekilde tıbbi yüz maskesi kullanımının ve Türkiye’ye düzenlenen uçuşlar için yolcuların kalkıştan önceki 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmelerinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

SunExpress’in Almanya, Avusturya ve İsviçre’den Türkiye’ye sunacağı yeni destinasyonlar şu şekilde:

Cenevre – Antalya Yeni

Cenevre – İzmir Yeni

Köln – Bodrum Yeni

Viyana – Bodrum Yeni

Düsseldorf – Eskişehir Yeni

Düsseldorf – Hatay Yeni

Frankfurt – Malatya Yeni

Düsseldorf – Zonguldak Yeni