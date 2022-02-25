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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Şu savaş çılgınlığını durdurun’

#Almanya#Frank-Walter Steinmeier#RUSYA
‘Şu savaş çılgınlığını durdurun’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı durdurma çağrısı yaptı. Putin’in, daha düne kadar ‘kardeş halk’ olarak nitelediği Ukrayna’da kan akıttığına dikkati çeken Steinmeier, şunları söyledi:

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“BAŞKAN Putin’e ‘Şu savaş çılgınlığını durdurun, şimdi’ çağrısında bulunuyorum. Biz hem duygularımız hem de düşüncelerimizle Ukrayna’daki insanların, kurbanların yanındayız. Aynı zamanda Rusya’da başkanlarının tutumuyla hemfikir olmayan insanların da yanındayız. Onlara şunu çok açık bir biçimde söylüyorum; Biz, Rus halkıyla düşmanlık istemiyoruz, aksine. Ama bu haksızlık yanıtsız kalamaz. Bunun için federal hükümet kararlı bir şekilde NATO ve Avrupa Birliği’ndeki partnerlerimizle birlikte çalışmaktadır. Buna güvenebilirsiniz. Putin’i partnerlerimize haksızlık etmekten vazgeçirmek ve durdurmak için Almanya üzerine düşeni yapacaktır. Bu derin bir dönüm noktasıdır. Hepimiz bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Siz, aileniz ve ben. Rusya Devlet Başkanı demokrasinin gücünü küçümsememeli. Sevgili hemşerilerim, biz de demokrasimizin gücünü küçümsemeyelim. İnsanların sokaklara dökülüp bunları haykırması iyidir. Ukrayna’daki insanlara dayanışma içinde olduğumuzu gösterelim. Rusya Devlet Başkanı, Avrupa’da insanların bu korkunç şiddeti sineye çekeceğini bir saniye bile düşünmemeli. Rusya’da barıştan yana olan insanlara da yalnız olmadıklarını gösterelim. Partnerlerimize bizim için neyin önemli olduğunu gösterelim. Biz barış istiyoruz. Biz Avrupa için özgürlük, hukuk ve egemenlik istiyoruz.”

 

 

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