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SPD’den Schröder’e: ‘Rengini belli et, tavır koy’

#Almanya#SPD#Olaf Scholz
SPD’den Schröder’e: ‘Rengini belli et, tavır koy’

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eski ve yeni liderleri, ‘Putin dostu’ olarak bilinen Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’e Rusya konusunda kesin tavır alması için baskıyı artırdı.

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RUSYA’nın önde gelen enerji şirketlerinden Rosneft ile Kuzey Akım 1-2 projelerinin Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev alan ve dev petrol şirketi Gazprom’un yönetiminde yer alması istenen Schröder’e bir mektup yazan SPD liderleri “Rengini belli et. Tavır koy. Kremlin lideri Putin’in tutumunu paylaşmadığını ve Ukrayna’da giriştiği savaşa yanlış anlaşmalara yol açmayacak biçimde kesinlikle karşı olduğunu açık bir biçimde dİle getir” çağrısında bulundu.

‘BİRÇOK İNSANIN GÖZÜ SENİN ÜZERİNDE’
SPD Eş Başkanları Saskia Esken ile Lars Klingbeil’in yanı sıra partinin eski Genel Başkanları Norbert Walter-Borjans, Andrea Nahles, Martin Schulz, Kurt Beck, Franz Müntefering, Matthias Platzeck, Rudolf Scharping ve Björn Engholm’un da imza attığı mektupta, “Şimdi birçok insanın gözü senin üzerinde. Gelecekte de saygı duyulan bir sosyal demokrat olarak kalmak istediğin kararını bu günlerde kendin vereceksin sevgili Gerd” denildi. SPD’nin eski Genel Başkanı ve Federal Dışİşleri eski Bakanı Sigmar Gabriel ile sonradan Sol Parti’ye geçen eski Genel Başkan Oskar Lafontaine ise mektuba imza atmadı. Söz konusu mektubun 3 Mart’ta Schröder’e gönderildiği belirtİldi. Öte yandan SPD’li Başbakan Olaf Scholz’un kısa bir süre önce Gerhard Schröder’e Rus şirketlerle ilişkilerini sonlandırma çağrısında bulunduğu da hatırlatıldı.

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SPD ÖNDE
Diğer yandan Almanya’da yapılan son kamuoyu yoklamalarında SPD’nin önde olduğu saptandı. Özel televizyon kanallarından RTL/NTV adına yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa SPD’nnin yüzde 26, anamuhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) yüzde 25, Yeşiller’in yüzde 18, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 9, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 7 ve Sol Parti’nin yüzde 6 oy alacağı belirlendi. Başbakanın halk tarafından seçilmesi halinde de Almanların yüzde 48’inin Olaf Scholz’u, yüzde 19’unun da CDU lideri Friedrich Merz’i tercih edeceği de ortaya çıktı.

 

 

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#Almanya#SPD#Olaf Scholz

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