‘SPD, ‘sol cumhuriyet’ kurmak istiyor’

SİYASETTE hata kabul etmeyen bir devamlılıktan yana olduğunu belirten Laschet, şunları söyledi: “Almanya’da istikrara ihtiyacımız var, ancak henüz yapılmamış birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor. Dijitalleşmenin yaygınlaşması, iklime zarar vermeyen sanayileşmiş ülke, sağlam iç ve dış güvenlik politikası, aileler için hedeflenen yardım. Bunlar şu anda ele alınması gereken konular.” Laschet, “Olaf Scholz devamlılıktan yana değil mi?” sorusuna ise anketlere göre önde giden rakibini eleştirdi: “Onun partisi (SDP), sol bir cumhuriyet kurmak istiyor. SPD’nin açık bir şekilde Sol Parti’yle ittifak yapmayacaklarını açıklamamasını anlayamıyorum. Almanya’da çoğunluk iktidarda sol bir ittifak istemiyor. Ayrıca şimdiye kadar kendi bakanlığında arama yapılırken hâkim ve savcıların bağımsızlığından şüphe duyulması olmamıştır. Bu popülistlerin söylemi. Scholz, yargıya yönelik tehlikeli şüphesinden dolayı derhal özür dilemelidir.” ‘ROL MODELİM MÜLLER’Dİ’

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Armin Laschet, son olarak 2013 yılında annesinin vefatından sonra çok ağladığını belirtirken, sel felaketinde mağdurları ziyaretinde de gözyaşı döktüğünü söyledi. Laschet, gençlikteki en büyük hayalini ise şöyle açıkladı: “Benim en büyük rol modelim Gerd Müller’di. Gençken orta saha oyuncusuydum. İlk mesleki hayalim ise öğretmen olmaktı. Ancak daha sonra lisede hukuk çalışma gurubu beni çok etkiledi ve sonra hukuk bölümünde okudum.” Armin Laschet, bir Alman olarak en büyük özelliğinin ise dakik olmasını söyledi. “Kiminle mesleğinizi bir günlüğüne değiştirmek istersiniz?” sorusuna ise “Milli takım teknik direktörüyle” yanıtını verdi. Laschet, CSU ile ilgili bir soruyu ise kardeş partinin kurultayında kendisine desteğin bir kez daha kararlı bir şekilde verildiğini söyledi. SPD 1 PUAN DAHA ARTIRDI

INSA tarafından yapılan son ankette SPD oylarını yüzde 26’ya yükseltirken, CDU/CSU yüzde 20’de kaldı. Yeşiller partisi ise 1 puan kaybederek yüzde 15’e düştü. Liberal parti FDP yüzde 13, aşırı sağcı parti AfD yüzde 11 ve Sol Parti ise yüzde 6 oy aldı. Diğer anketlere göre de SPD’nin oy oranı yüzde 25-27, Birlik Partileri ise yüzde 19-25 bandında görünüyor. “Kimi başbakan görmek isterseniz?” sorusunda ise SPD adayı Olaf Scholz’u tercih edenlerin oranı yüzde 31, Armin Laschet’i seçenlerin oranı yüzde 13 oldu. Yeşiller adayı Annalena Baerbock’u tercih edenlerin oranı da yüzde 14 olarak tespit edildi.