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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.10.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Spahn’ın eşi de pozitif çıktı

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Spahn’ın eşi de pozitif çıktı
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın ardından eşinin de korona testi pozitif çıktı.

SAĞLIK Bakanı Spahn çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra soğuk algınlığı belirtileri üzerine test yaptırmış, testinin pozitif çıkması üzerine ev karantinasına girmişti. Sağlık Bakanlığı, Spahn’ın eşi Daniel Funke’nin korona testinin de pozitif çıktığını açıkladı. Bakanlık Funke’nin çarşamba günü bakanla birlikte karantinaya girdiğini, perşembe günü test sonucunu aldığını ve pozitif olduğunu belirtti.

BURDA’NIN YAYIN YÖNETMENİ
Eşcinsel olan Sağlık Bakanı Spahn’ın gazeteci eşi Daniel Funke, Burda Magazin Holding’in Berlin bürosu yayın yönetmeni. Spahn’ın soğuk algınlığı belirtileri dışında ateşi olmadığı, erkek eşinin ise hiçbir belirtisi bulunmadığı kaydedildi.

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