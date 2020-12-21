MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSpahn: ‘Covid-19 mutasyonunun aşıya etkisi yok’
GeriAvrupa Spahn: ‘Covid-19 mutasyonunun aşıya etkisi yok’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 21.12.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Spahn: ‘Covid-19 mutasyonunun aşıya etkisi yok’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spahn: ‘Covid-19 mutasyonunun aşıya etkisi yok’
Abone Olgoogle-news

İngiltere’de keşfedilen mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan Covid-19 türü nedeni ile Avrupa’da birçok ülke önlemleri sıkılaştırırken, aşıların virüsün yeni türüne karşı etkili olup olmayacağı tartışması başladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, mutasyon geçirmiş yeni Covid-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etti.

VİRÜS mutasyonunun kendisini çok endişelendirdiğini belirten Spahn, şunları söyledi: “Varsayım doğruysa, bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı, yüzde 70’e kadar, o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor. Temelde virüslerin mutasyona uğraması normal. Bugünkü bilgilere göre, Robert Koch Enstitüsü’ne (RKI) ve Avrupalı yetkililere danıştıktan sonra şunu söyleyebiliriz; Bu mutasyonun aşı işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu, mutasyona uğramış türe karşı aşının da işe yaradığı anlamına gelir ve bu bizim için iyi bir haber.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle