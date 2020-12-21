Spahn: ‘Covid-19 mutasyonunun aşıya etkisi yok’
İngiltere’de keşfedilen mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan Covid-19 türü nedeni ile Avrupa’da birçok ülke önlemleri sıkılaştırırken, aşıların virüsün yeni türüne karşı etkili olup olmayacağı tartışması başladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, mutasyon geçirmiş yeni Covid-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etti.
VİRÜS mutasyonunun kendisini çok endişelendirdiğini belirten Spahn, şunları söyledi: “Varsayım doğruysa, bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı, yüzde 70’e kadar, o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor. Temelde virüslerin mutasyona uğraması normal. Bugünkü bilgilere göre, Robert Koch Enstitüsü’ne (RKI) ve Avrupalı yetkililere danıştıktan sonra şunu söyleyebiliriz; Bu mutasyonun aşı işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu, mutasyona uğramış türe karşı aşının da işe yaradığı anlamına gelir ve bu bizim için iyi bir haber.”
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