Spahn: ‘Covid-19 mutasyonunun aşıya etkisi yok’

VİRÜS mutasyonunun kendisini çok endişelendirdiğini belirten Spahn, şunları söyledi: “Varsayım doğruysa, bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı, yüzde 70’e kadar, o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor. Temelde virüslerin mutasyona uğraması normal. Bugünkü bilgilere göre, Robert Koch Enstitüsü’ne (RKI) ve Avrupalı yetkililere danıştıktan sonra şunu söyleyebiliriz; Bu mutasyonun aşı işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu, mutasyona uğramış türe karşı aşının da işe yaradığı anlamına gelir ve bu bizim için iyi bir haber.”