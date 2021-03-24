Siyasilere tehditler arttı

BAŞTA neonazi grupları ve korona karşıtları olmak üzere ‘imparatorluk vatandaşları’ adı verilen Almanya’nın paralelleri ile komplo teorisyenleri tarafından gelebilecek olası saldırıların sadece siyasilere değil, aynı zamanda popüler isimlere yönelik olabileceği uyarısında bulunuldu. Federal Kriminal Dairesi BKA’nın çok sayıda üst düzey politikacı için özel güvenlik önlemi aldığı vurgulanan açıklamada, tehdit alanların başında CDU’lu Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın geldiği belirtildi. Bakanın çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin RAF terör eylemlerinden sonra ilk defa çok geniş boyutlarda olduğu dile getirildi

KORONA KARŞITLARI TEHDİDİ

Diğer yandan aşı üreticileri ve sevkiyatına karşı da tehdit unsurları oluştuğuna dikkat çekilerek olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı ve özellikle korona karşıtlarının sağlık alanında çalışan popüler isimleri hedef göstererek ölüm tehditlerine kadar varan mesajlar geldiği ifade edildi. Aynı zamanda seçim kampanyaları esnasında kaçınılmaz olan temas sorunu nedeniyle koronovirüs bulaşma tehlikesinin de arttığına ayrıca dikkat çekildi.