Şimdi ucuza al, gerekirse sonra değiştir

ALMAN Hava Yolları şirketi Lufthansa ile Türk Hava Yolları’nın (THY) ortak kuruluşu SunExpress’in Ticaret Direktörü Peter Glade, Türkiye’ye bu yaz, 27 ülke 50 havaalanından 52 destinasyona haftada 600 uçuş planladıklarını söyledi. Düsseldorf-Eskişehir seferlerinin yanı sıra Zonguldak ve kültür turizmi hedefli Hatay uçuşlarının da başlayacağını belirten Glade, Köln-Bonn havalimanından Bodrum’a Frankfurt’tan da Malatya’ya seferler olacağını açıkladı. Türkiye ile Avrupa arasında seyahatlerin açıldığında Alman-Türk toplumunun ve Türkiye dostlarının Türk kültürünün, Türk dostluğunun ve Türk yemeklerinin tadını çıkaracaklarına inandıklarını ifade eden Peter Glade, rezervasyonlarla ilgili ileriye dönük şu aşamada bir tahminde bulunmanın zor olduğunu söyledi:

‘ŞİMDİ FİYATLAR ÇOK UYGUN’

“Paskalya öncesi Mayorka kapasitesine baktığımızda 2019’dakinin yüzde 40’ına ulaşılabileceğini tahmin ediyorduk. Ama Mayorka’ya seyahat açılınca 2019’un üzerine çıkıldı. Bu bizim için sürpriz oldu. Geçen yıl insanların çoğu Türkiye’ye gidip yakınlarını, akrabalarını, eş ve dostlarını göremediler. O nedenle bu yıl Türkiye’ye gitmek istiyorlar. Anadolu’daki destinasyonlara talep yoğun olacaktır. Ama seyahatlerin uçuştan çok kısa süre önce açılacağını ön görüyoruz. Bu yıl seyahat edeceklere 3 ayrı ücret tarifesi olanağı sunacağız ve en çok yararlanılan ‘SunClassic’ tarifesine uçuş tarihini değiştirebilme imkânı tanınacak. Biraz daha fazla ödenen ‘SunPremium’ tarifesinde yemek var, daha konforlu koltuk var. Seyahatten iki gün önceye kadar uçuş tarihini değiştirmek mümkün. En uygun tarifemizde de 3 euro ek ödemeyle ‘Korona Garantisi’ olanağı sunuyoruz. Yalnız yolcu değil, eşi veya çocuğunun hastalanması durumunda uçuş tarihi istenilen şekilde değiştirilebilir. Şimdi fiyatlar çok uygun. En iyisi şimdi rezervasyon yaptırın, sonra gerekirse değiştirebilirsiniz. Biz geçen yıl o zor dönemde birçok havayolu şirketleri uçuşlarını durdurduğu halde tüm yolcularımızın evlerine geri döndüğünden emin olana kadar Türkiye’den uçuşlarımızı sürdürdük. Çünkü biz, kendimizi yolcularımıza karşı her zaman sorumlu hissediyoruz ve sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.”





‘KORANA SİZE GELEMEZ’

Glade, “Pandemi döneminde seyahat etmek ne kadar güvenli? Bir havayolu şirketi olarak ne gibi önlemler alıyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Uçaktaki HEPA filtreleri, içerideki havayı 3 dakikada bir değiştiriyor. Uçağın içindeki hava yukarıdan geliyor ve aşağından çekilerek sirkülasyon sağlanıyor. Yani 5 koktuk önde oturan yolcu pozitif olsa bile, virüs size kadar gelemez. Ayrıca Türkiye’ye gidişlerde ve Almanya’ya gelişlerde PCR testi istiyoruz. Yani uçuştan önce yolcular negatif test sonuçlarını göstermek zorunda. Türkiye’de de otelcilerin buna çok önem verdiğini ve çok titiz davrandığını görüyoruz. Zaten otel alanları geniş. İnsanlar rahatlıkla mesafelerini koruyabiliyor.”

TÜRK MÜYÜM YOKSA ALMAN MI?

SunExpress’in kaç çalışanı var ve bunlardan kaçı Türkiye kökenli?

“Tüm SunExpress’te 3 bin 500’den fazla çalışan var. Almanya’daki 150 çalışanımız içinde kimin Alman, kimin Türk olduğunu söylemek zor. Benim tesbihim var, çay içiyorum. Alman ebeveynlerim ve Alman pasaportum var diye ben Alman mıyım, Türk müyüm? İş yerinde Türk pasaportu olan ama benden daha çok Alman olan ve Noel ağacını benden daha erken satın alan birçok Türk arkadaşım var. Bu yüzden bir ayırım yapmak çok zor.”