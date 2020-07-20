Sevsinler böyle yasağı!

Ve PKK’nın Türkiye’de sürdürdüğü terör eylemleri ile saldırıları Almanya’ya da taşıdı. PKK yandaşları, 24 Haziran 1993’te Türkiye’nin Münih Başkonsolosluğu’nu basarak 20 kişiyi rehin aldı.

Daha sonraki günlerde de Almanya’nın çeşitli kesimlerinde Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerine, Türk seyahat acentelerine, dernek ve cemiyetlere saldırıda bulundular.

Federal Anayasa Mahkemesi, 22 Kasım 1993’te PKK’nın yasaklanması kararı verdi.

Ancak Almanya’da PKK resmen olmadığı için ‘PKK adına her türlü aktivitenin yasaklanması’ da karara bağlandı.

İşte bunun üzerine dönemin Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther, PKK ile Almanya’daki uzantısı konumundaki ERNK ve 34 Kürt derneğin her türlü faaliyetlerini ‘Almanya’nın iç güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye soktukları’ gerekçesiyle 26 Kasım 1993 tarihi itibariyle yasakladı.

Bu yasak, ERNK’nın yerine 2000 yılında kurulan Kürt Demokrat Birliği (YSK) ve 2004’te ismi Avrupa Kürt Demokratik Toplum Koordinasyonu (CDK) olan bu çatı örgütü ile isim değiştirilerek daha sonraki yıllarda kurulan dernek ve cemiyetler için de geçerlidir.

Almanya’daki Kürt kökenlilerin oluşturduğu dernek ve cemiyetler, PKK yasağından sonra yıllarca Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YET-KOM) çatısı altında boy gösterdi.

YET-KOM 2014 yılında Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) adını aldı.

PKK yanlısı Gençlik Örgütü Komelan Ciwan (Gençlik Birliği), Ciwanen Azad (Özgür Gençlik) Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde faaliyetlerini hâlâ sürdürmektedir.

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PKK birçok ülkenin ‘terör örgütü’ listesindedir.

Almanya’da da PKK resmen ‘terör örgütü’ kategorisindedir.

PKK 2001 yılından beri Avrupa Birliği’nin (AB) ‘terör örgütü’ listesindedir.

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Federal Dairesi’nin (BfB) kısa bir süre önce açıklanan 2019 yılı raporuna bakıyorum.

378 sayfadan oluşan raporda PKK ve aktivitelerine tam 15 sayfa ayrılmış.

Raporda, PKK’nın daha önceki yıllarda da olduğu gibi, Almanya’nın iç güvenliği açısından büyük bir tehdit ve tehlike oluşturduğu yer alıyor.

Almanya’da PKK’nın 14 bin 500 ‘taraftarı’ ile ‘en büyük aşırı yabancı örgüt’ olduğu da.

Raporda, PKK’nın Almanya ve komşu Avrupa ülkelerinde merkezden yönlendirilmiş aktif ve etkili propaganda sürdürdüğüne, Öcalan’ın yakalamasının 20’nci yıl dönümü vesilesiyle 16 Şubat 2019’da Strasbourg’da (Fransa) düzenlenen protesto gösterisine 7 bin, 23 Mart 2019’da Frankfurt’ta düzenlenen Nevruz etkinliğine 25 bin kişinin katıldığına yer veriliyor.

Almanya’da PKK flaması, Öcalan fotoğrafları, posterleri resmen yasak olduğu halde, Almanya’nın çeşitli kesimlerinde düzenlenen etkinliklerde ve protesto gösterilerinde buna riayet edilmediğine, yani PKK yandaşlarının yasaları da yasakları da ‘iplemediğine’ raporda yer verilmemiş.

Raporda, PKK’nın Almanya’da militan devşirdiği ve bunlar arasında Alman vatandaşlarının da bulunduğu yer alıyor.

2013 yılından beri Almanya’dan 270 militanın savaş bölgesine gittiği ve aynı dönemde 135’inin Almanya’ya geri döndüğü de.

Hatta 2019’da en az 4 Alman militanın çatışmalarda yaşamını yitirdiği de.

Aynı raporda, PKK’nın ‘kampanya’ yoluyla yalnız 2019 yılında 16 milyon Euro ‘bağış’ topladığı da yer alıyor.

Tabii hiç haraçtan söz edilmiyor.

Uyuşturucu ticaretinden de.

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Evet...

45 bine yakın insanı katleden terör örgütü PKK’nın faaliyetleri Almanya’da yıllar önce yasaklandı.

Ama resmen yasak olduğu ve ‘terör örgütü’ listesinde yer aldığı halde, PKK’nın Almanya’da cirit attığı, yasaları da yasakları da takmadığı, Anayasayı Koruma Federal Dairesi’nin yıllık raporlarında yer almakta.

Hem de çok açık bir biçimde ve sayfa sayfa.

Sevsinler böyle yasağı!