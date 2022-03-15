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Schröder Moskova’da Abramoviç’le de görüşmüş!

#Vladimir Putin#Roman Abramoviç#Olaf Scholz
Schröder Moskova’da Abramoviç’le de görüşmüş

Geçen hafta Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ukrayna’da sürdürdüğü savaşı durdurması için 4.5 saat görüşen Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’in daha sonra Rus oligark Roman Abramoviç ile de bir araya geldiği ortaya çıktı.

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 ALMANYA’da yayımlanan günlük gazetelerden Bild, Schröder’in Moskova’da kaldığı geceliği 650 euro olan oteldeki suitte, 2003 yılında İngiltere’nin Chelsea futbol klübünü satın alan ve Putin’e yakın olduğu gerekçesiyle geçen hafta tüm varlıklarına el konulan Abramoviç’le geçen hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece uzun bir görüşme yaptığına yer verdi.

PUTİN’E SAVAŞI DURDURMASINI İSTEMİŞ
Haberde, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de villaları, sarayları, yatları olan 13.2 milyar euro değerinde varlığa sahip Roman Abramoviç’ln Putin’den defalarca sürdürülen savaşı durdurması talebinde bulunduğu söylenirken, Schröder’le görüşmesinin içeriği konusunda bilgi edinilemediği de yer aldı.

MOSKOVA’DAN SONRA KİMSEYLE İRTİBATA GEÇMEDİ
Öte yandan Schröder’in Putin’le görüşmesinin içeriği konusunda yıllardır üyesi olduğu Sosyal Demokrat Partili (SPD) yöneticilere bilgi vermediğine de dikkat çekildi. SPD’li Başbakan Olaf Scholz’un da bilgi sahibi olmadığı belirtildi. Rus enerji ve petrol şirketleriyle ilişkilerini kesmesi istenen, aksi takdirde SPD’den ihraç edilmesi planlanan Schröder’in Moskova ziyaretinden sonra kimseyle irtibata geçmediği de ileri sürüldü.

 

 

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#Vladimir Putin#Roman Abramoviç#Olaf Scholz

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