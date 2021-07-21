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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 21.07.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Scholz’dan Merkel’e doğum günü çiçeği

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Scholz’dan Merkel’e doğum günü çiçeği

Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Başbakan Angela Merkel’in 17 Temmuz’daki geçmiş doğum gününü kutladı.

PARTİSİNİN genel seçimlerdeki başbakan adayı olan Sosyal Demokrat partili Scholz, Başbakanlıkta yapılan kabine toplantısı öncesinde Merkel’e bir demet çiçek vererek doğum gününü tebrik etti. Başbakan Angela Merkel, ABD ziyareti ve ardından sel bölgelerine yaptığı taziye ziyareti nedeniyle doğum gününde Berlin’de bulunamamıştı. 16 yıl başbakanlık yapan Merkel, bu yıl yapılacak genel seçimlerden sonra siyaseti bırakıyor. Merkel, 67 yaşına bastı.

 

 

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