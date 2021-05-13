Scholz ucuz uçuşa karşı
Almanya’da Başbakan Yardımcısı ve SPD başbakan adayı Olaf Scholz, Avrupa içinde ucuz uçuşların yasaklanmasını istedi. Scholz, Avrupa ülkeleri arasındaki uçuşlarda uçak biletlerine bir alt sınır getirilmesi gerektiğini belirtti.
HAVALİMANI vergisi veya benzer diğer giderlerden daha ucuza uçak bileti satılmaması gerektiğini belirten Scholz, “50 veya 60 euronun altında satılan uçak bileti olmamalı” dedi. Scholz ancak fiyat belirleme konusunda bunun dışında daha fazla bir düzenleme yapılamayacağını kaydetti. Pro7 televizyonunda konuşan Olaf Scholz, Avrupa içinde tren yolculuğunun daha uygun ve daha cazip olması için çalışacağını da belirtirken parti olarak bunu seçim programına aldıklarını kaydetti.
CÖMERT DAVRANMALIYIZ
Scholz, Almanya içinde de yerel bölgelerde yıllık 365 euro abonman ücretine sıcak baktığını da kaydetti. Öte yandan özellikle korona krizi döneminde sosyal yardımla geçinenlere daha fazla iş bulma baskısı yapılmaması gerektiğini de kaydeden Scholz, “Eğer bir kişi krizdeyse hemen kaç metrekare evde oturuyor diye bakmamalıyız ve bu konuda cömert davranmalıyız” dedi.