‘Salgın 10 ay sonra biter’

Alman Die Welt gazetesine konuşan Hans Kluge, “2021 yılının yine Kovid-19 yılı olacağını tahmin ediyorum. Ancak daha iyi öngörülebilir ve yönlendirilebilir. 2020 yılında bu konu bilimsel ve siyasi açıdan karanlıktaydı. Bir yıl sonra daha fazla şey biliyoruz. Teşhis programı ve aşı gibi daha iyi araçlarımız var. Benim işimde önceden planlama yapmak çok önemli. Bu nedenle, pandeminin 2022 yılı başında biteceğini tahmin ediyorum” dedi. Ancak Kluge salgının ortadan kalkmasının virüsün yok olduğu anlamına gelmeyeceğini de vurguladı. Sert kısıtlamalara gerek kalmayacağını umduğunu söyleyen Kluge, Avrupa’nın bu konuda dayanışma içinde olması gerektiğini belirterek, “Belli zengin bölgelerde aşı yapılırken diğer yerlerde yapılmaması olamaz. Herkes güvende olmadığı sürece kimse güvende değildir” diye konuştu.

‘SALGIN YORGUNLUĞU’

Hans Kluge, salgınla mücadelede bu yıl 3 konuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Aşılama programının hızlandırılması ve yeni mutasyonlara karşı aşıların adapte edilmesi gerektiğini kaydeden Kluge, “Üçüncü olarak ise sosyal mesafe sınırlandırılması ve diğer sağlık tedbirlerinin devam etmesi gerekir” dedi. Salgın tedbirlerine karşı insanlarda “Salgın yorgunluğu” oluştuğuna dikkat çeken Kluge, “Bu nedenle insanların hangi tedbirlerden yorulduğunu ortaya çıkaran bir araştırma yapıyoruz. Sabırlı olmamız gerekir” açıklaması yaptı.

AŞI PASAPORTUNA KARŞIYIZ

Kluge, Dünya Sağlık Örgütü’nün, AB Komisyonu tarafından planlanan dijital aşı pasaportu olarak da adlandırılan ‘Dijital Yeşil Geçiş Kartı’ uygulamasına karşı olduğunu belirtti. Hans Kluge, yaz aylarında çıkması planlanan dijital aşı pasaportunun artık geri çekilmeyeceğini bildiğini anlatırken “Ancak bu Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği bir şey olamaz” dedi. Kluge, bu konuda birtakım çekinceleri olduğunun altını çizdi. Kluge aşının ne kadar süre bağışıklık sağlayacağının belli olmadığını ifade ederken, “Ayrıca bir aşı virüsün başka birisine bulaşmasını önleyecek diye bir garanti yok” dedi.