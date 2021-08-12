Sahte afişlerle seçim kampanyası

ALMANYA’nın çeşitli kentlerinde Yeşiller’in logosuna çağrışım yapan yeşil fon üzerindeki ayçiçeği sembollü, üzerinde “Refahı yok etmek”, “İklim sosyalizmi” ve “Ekoloji terörü” yazılı sahte afişlerle Yeşiller’e karşı seçim kampanyası başlatıldığı görüldü. Afişleri asanların ise sağ popülist AfD yakın kesimlerin olduğu ileri sürüldü. Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner, kampanyayı başlatan AfD yanlısı aktörlere ve bunu finanse edenlere karşı bir şeyler yapmanın mümkün olmadığını söyledi. AfD Sözcüsü Peter Rohling ise partisinin, Yeşiller’e karşı başlatılan bu kampanya ile kesinlikle ilişkisinin olmadığını söyledi.

YEŞİLLER TEHLİKELİ

Bu tartışmalar yaşanırken, kampanyayı eskiden CSU üyesi olan bir iş insanının başlattığı ortaya çıktı. Hamburg merkezli bir şirketin genel müdürü olan David Bendels, “Yeşiller’in Almanya için büyük bir tehlike oluşturacağını seçmenlerin çoğuna anlatabilmek için böyle bir eylem başlattık” dedi. Şu anda hiçbir parti üyesi olmadığını söyleyen Bendels’in ‘Hukuk Devletinin ve Yurttaşların Özgürlüklerinin Korunması’ isimli bir derneğin başkanlığını yaptığı belirtildi. Yeşiller karşıtı afişlerin Almanya’nın 50 kentinde caddelere asıldığı açıklandı. Aynı derneğin daha önceki yıllarda AfD’ye destek amaçlı kampanyalar yaptığına da dikkat çekildi.

ÇEVRECİLER CDU’YA KARŞI

Almanya’nın maden bölgesi Ruhr havzasındaki Essen kenti tren istasyonuna da CDU karşıtı bir sahte afiş asıldı. Altında ‘CDU’ yazılı afişte “Herkes iklimden bahsediyor. Biz onu yok ediyoruz. Nasıl mı? On yıllardır milyarlarla maden ve otomobil lobisini sübvanse ederek ve trafikte dönüşümü aktif olarak bloke ederek” söylemleri yer aldı. Aynı zamanda Facebook’ta yayımlanan bu sahte afişlerin ise ‘Extinction Rebellion’ (Yokoluş İsyanı) adıyla bir araya gelen çevre koruyucularının oluşturduğu bir grup tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Adı geçen grup afişi kendilerinin hazırladığını ve Essen tren istasyonuna da kendilerinin astığını kabul etti.