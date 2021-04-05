Sağlık Bakanlığı’yla mahkemelik oldu

BILD gazetesinde yer alan bir habere göre sahibi olduğu şirket üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın açtığı maske ihalesine katılan ve ihaleyi kazandığı belirtilen Walter Kohl, imzalanan sözleşmenin yerine getirilmediği gerekçesiyle 5.5 milyon euroluk tazminat davası açtı. Geçen yılın temmuz ayında Bonn Eyalet Mahkemesi’ne başvuran Kohl, pandemi başlarında bakanlıktan tanesi 4.5 eurodan 1 milyon adet FFP2 tipi maske siparişi aldığını, ancak faturanın şimdiye kadar ödenmediğini iddia etti.

Bakanlığın, maskelerin suya dayanıklı olmadığını gerekçe göstererek geri adım attığını söyleyen Kohl, söz konusu ibarenin ihale şartlarında yer almadığını belirterek, bir türlü anlam veremediğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise konuyla ilgili dava sürecinin devam ettiği belirtilerek, bilgi paylaşımında bulunamayacakları ifade edildi. Bir süre önce CDU’ya üye olduğu belirtilen Walter Kohl’ün 15 yıldır Kohl Consult GmbH isimli bir limitet şirketin sahibi olduğu, lobi ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğu kaydedildi.