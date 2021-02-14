Röttgen: Rusya’ya yaptırımlar kaçınılmaz

HIRİSTİYAN Demokrat Birlik Partili (CDU) Norbert Röttgen, haftalık ‘Focus’ dergine verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekonomide beklenen değişikliği gerçekleştiremediği için tabanın desteğini büyük ölçüde kaybetmeye başladığını belirtti. Röttgen, Sibirya’dan Moskova’ya dönerken uçakta zehirlenen ve Almanya’da tedavi gördükten sonra ülkesine dönen muhalif lider Aleksey Navalny’nin Moskova Havaalanı’nda gözaltına alınıp hapis cezasına çarptırılmasına haklı olarak tepki gösterildiğini ve Putin’in bu konuda Batı’yı suçlamasının yersiz olduğunun altını çizdi.

ZENGİN-FAKİR ARASINDAKİ UÇURUM

Almanya’nın ve diğer Avrupa ülkelerinin Rusya’da muhalefeti destekleme gibi bir tutum içinde olmadığını söyleyen Norbert Röttgen, “Navalny’nin Kırım’ı Ukrayna’ya geri vereceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bu yersiz bir düşünce oyunu. Birincisi Navalny’nin aday olması engellenecek. Bu yönde yasa çalışmaları yapılmakta. Diğer taraftan Rusya’daki insanların katıldığı gösteriler Navalny’nin başkan olması için değil. İnsanların sokaklara dökülmesi ekonomik alanda yaşanan sıkıntıların artmasından, zengin-fakir arasındaki uçurumun büyümesinden kaynaklanıyor” yanıtını verdi. Röttgen, Vladimir Putin’in ekonomik alanda reformları gerçekleştiremediğini de vurguladı.

KUZEY AKIM 2 DOĞAL GAZ HATTI

Öte yandan Norbert Röttgen, Rusya ile Almanya arasında hayata geçirilmesi planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz hattının tamamlanmasının engellenmesi için hükümet ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un ABD eski lideri Donald Trump’a Amerikan doğal gazı için 1 milyar dolar ödeme önerisini doğru bulmadığını ifade etti.