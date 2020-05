Restoranlar faaliyete başladı

ALMANYA’da normalleşme yolunda bir adım daha atıldı. KOVİD-19 salgını yüzünden yaklaşık iki aydır kapalı kalan restoranlar ve kafeteryalar kapılarını müşterilerine yeniden açtı. Bazı eyaletlerde cumadan itibaren restoranlar, kafeteryalar ve lokaller müşterilere hizmet vermeye başlarken, geri kalan eyaletlerin büyük bölümünde pazartesiden itibaren müşteri kabul etmeye başlanacak.

HER MASADA BİRİ İLEŞTİM BİLGİSİNİ VERECEK

Lokantalara ve kafeteryalara belli kurallar altında çalışma izni verildi. Kurallar ve kısıtlamalar eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Ancak tüm eyaletlerde geçerli olan kurallar da var. Masalar arasında sosyal mesafenin korunması, garsonların ve mutfak çalışanlarının maske takması, müşterilere ellerini dezefenkte etmek için girişte dezenfektan sıvısı sunulması, bir masaya en fazla iki ailenin oturması ve aynı masada oturan müşterilerden en az birinin iletişim bilgilerinin alınması her eyalette zorunlu. Avusturya’da da restoranlar 59 gün sonra müşterilerine hizmet etmeye yeniden başladı. İŞTE EYALETLERDE DURUM

BADEN WÜRTTEMBERG: Lokantalar ve kafeteryalar 18 Mayıs Pazartesi açılıyor. Genel kurallar geçerli.

BAVYERA: Bira bahçeleri 18 Mayıs’ta açılacak. Restoranlar 25 Mayıs’ta müşterilerine hizmet sunacak.

BERLİN: Cuma gününden itibaren kafeteryalar ve restoranlar açıldı. Sabah 06.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık kalabilecekler. Tuvalete girişlerde maske zorunlu. Müşterilerin ceketleri veya montları restoran içine asılmasına izin verilmeyecek.

BRANDENBURG: 15 Mayıs Cuma günü açıldı. Genel kurlalar dışında özel bir kısıtlamaya gidilmedi.

BREMEN: 18 Mayıs Pazartesi günü açılacak. Bremen’de özel bir kısıtlama kararı alınmadı.

HAMBURG: Hamburg’da çarşamba gününden beri restoran ve kafeteryalar açık. Eyalet hükümeti ekstra bir kural koymadı.

HESSEN: 15 Mayıs Cuma günü açıldı.

MECKLENBURG VORPOMMERN: Restoranlar cuma günü açıldı.

AŞAĞI SAKSONYA: 15 Mayıs’ta hizmet vermeye başladılar. Büyüklüğüne bakılmaksızın her restoran ve kafeterya masaların yarısını kaldırmak zorunda.

KUZEY REN VESTFALYA: Restoranlar ve kafeteryalar 15 Mayıs Cuma açıldı. Müşterilerin girişte isimleri ve iletişim bilgilerinin alınması zorunlu.

RHEINLAND PFALZ: Çarşamba gününden beri açık. Müşterilerin bara oturması yasak.

SAARLAND: 18 Masıys’tan itibaren hizmet vermeye başlanacak.

SAKSONYA: Cuma gününden itibaren açıldı. Yemek listesinin yazılı olduğu kartın silinebilinir olması zorunlu.

SAKSONYA ANHLAT: Kafeteryalar ve restoranlar 22 Mayıs’ta açılıyor. Özel izinle küçük yerleşim birimleri ise 18 Mayıs’ta açabilecek.

SCHLESWIG HOLSTEIN: Restoranlar ve kafeteryaların hizmet vermelerine 18 Mayıs’tan itibaren izin verildi.

THÜRINGEN: Cuma günü restoranlar ve kafeteryalar müşterilerine hizmet vermeye başladı.