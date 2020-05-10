Restoranlar açılmaya başladı

ALMANYA’da bir an evvel yeniden kapılarını açmayı bekleyen gastronomi işletmecileri için Mecklenburg Vorpommern Eyaleti ilk adımı attı. Koronavirüs vakalarının en düşük olduğu ve ekonomisi turizme dayalı olan Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde restoranlar hijyen ve sosyal mesafe kuralları altında hafta sonu yeniden servis yapmaya başladı. Yedi hafta aradan sonra açılan restoranlarda garsonlar maskeyle servis yaptı. DİĞERLER EYALETLER SIRADA

Garson ve mutfak çalışanlarına maske ve müşterilere sosyal mesafe şartıyla restoranlar pazartesi günü Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya Eyaletleri’nde açık havada servis yapmaya başlayacak. Restoranların Berlin’de 15 Mayıs’ta, Bavyera ve Baden Württemberg Eyaletleri’nde ise 18 Mayıs’ta hijyen ve sosyal mesafe kuralıyla yeniden açılması planlanıyor. Başlangıçta dışarıda servis yapılacak. Daha sonraki tarihlerde iç mekanlar da müşteriye hizmete açılacak.